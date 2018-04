Le mur de Lisée

Récemment, il a fallu une conférence de presse de quatre ministres libéraux du Québec pour sortir le ministre Garneau de son orbite fédérale et le faire atterrir sur le terrain des préoccupations québécoises en matière d’immigration irrégulière.



De son côté, le Parti québécois avait suggéré au gouvernement Couillard de faire pression auprès de son homologue fédéral pour soustraire momentanément le Canada de l’entente qui le lie aux États-Unis dans le domaine de l’accueil des nouveaux réfugiés. Car, comme on le sait, si le gouvernement Trudeau fait des invitations, c’est le Québec qui paie la note pour l’entrée irrégulière de 50 % des réfugiés par le chemin Roxham.



Devant les tergiversations des gouvernements Trudeau et Couillard, Jean-François Lisée a voulu créer une image forte en proposant d’élever une clôture pour empêcher l’entrée de ces personnes immigrantes par cette route afin que ces dernières utilisent les postes frontaliers réguliers canadiens. Bien sûr, il fallait prendre cette suggestion de Lisée au second degré, et y voir plutôt une réaction d’exaspération et d’impuissance devant la nonchalance fédérale en cette matière.



Comme dans de nombreux autres domaines, les décisions fédérales visent souvent une moyenne canadienne en plaçant le Québec dans une voie de passage difficile. Le cas des entrées irrégulières par le chemin Roxham illustre bien la dépendance québécoise envers un gouvernement fédéral qui impose ses politiques aux provinces.



C’est cette façon de faire qui a poussé une partie de l’électorat québécois à vouloir se soustraire d’un fédéralisme ponctué de négociations permanentes et interminables qui débouchent trop souvent sur des conclusions frustrantes pour le Québec. C’est tout cela qui se cachait peut-être derrière le mur de Lisée.

Neuville, le 26 avril 2018

Contre un scrutin proportionnel

Je m’oppose à la présence du Parti québécois dans une coalition rétrograde et réactionnaire d’appui à un scrutin partiellement proportionnel, donc d’opposition au scrutin actuel que nous connaissons. Selon Le Devoir, le PQ appuierait la proposition que l’élection d’octobre 2018 soit notre dernière élection en vertu des lois actuelles. En effet, tout ajout proportionnel signifierait qu’après une élection, on aurait non pas un gouvernement, mais plutôt une négociation entre partis pour former le gouvernement, comme on le voit présentement en Allemagne et en Italie. Ainsi, un ajout proportionnel dans le vote renforcerait au lieu de le diminuer le rôle des partis politiques.



Étant les heureux héritiers (parfois involontaires) du scrutin britannique où on choisit un gouvernement, nous choisirions d’élire des partis qui, eux, choisiraient le gouvernement. Belle façon illusoire de diminuer les partis ! Belle façon illusoire de promouvoir la démocratie !

Montréal, le 26 avril 2018



Il faut vacciner les enfants

Dans son texte « Vaccination des femmes » (Le Devoir, 25 avril 2018), Pamela Walden-Landry mentionne à juste titre que plus de deux millions de vies sont sauvées chaque année par les vaccins, ce qui améliore la survie infantile et incite les parents à vouloir moins d’enfants. Ce qu’elle aurait pu rajouter, c’est que plus d’un million de vies additionnelles pourraient être sauvées chaque année si on vaccinait les enfants qui ne reçoivent pas tous leurs vaccins.



Le ministre Bill Morneau a annoncé une augmentation de 2 milliards de dollars pour le budget de l’aide étrangère, étalée sur cinq ans. Espérons que les programmes de vaccination recevront une bonne part de cette augmentation !

Gatineau, le 26 avril 2018



La réalité derrière le report des élections scolaires

Le fait de reporter la date des élections des commissions scolaires ne contribue en rien à la promotion d’un mode de vie démocratique sain dans nos établissements scolaires publics.



Cependant, cette manipulation du calendrier renforce, surtout chez nos jeunes, l’inutilité d’élire des commissaires scolaires. Dans ce sens, ça a une bonne fin révélatrice.

Montréal, le 27 avril 2018