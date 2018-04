La politique cubaine vue de l’intérieur

En lisant Le Devoir du 24 avril dernier, je suis tombé sur une lettre écrite par M. Marcel Lapointe de Jonquière qui insinuait que les Cubains ne choisissaient pas leurs dirigeants politiques car leur processus était un simulacre électoral.



Au début d’avril, je suis allé à Trinidad et à La Havane dans des casas particulars. Après avoir discuté avec des Cubains de Trinidad, j’ai eu un autre son de cloche qui tranchait avec nos idées habituelles. Ils nous ont expliqué que les Cubains votaient pour élire leurs responsables au niveau des villes et des villages et par la suite les dirigeants élus cheminaient jusqu’à la tête de l’État en étant choisi par les délégués des différentes régions du pays. Je suggère à M. Lapointe comme à tous ceux qui partagent son opinion de voyager, car les voyages forment les opinions. Pour ma part, mon séjour à Cuba fut révélateur. Il m’a donné l’heure juste sur le peuple cubain. Je salue sa dignité et son courage. Depuis mon voyage, je suis critique des opinions erronées véhiculées par nos médias. Le peuple cubain est un rempart contre le bulldozeur de l’individualité.



Ce peuple est bienveillant avec nous et très uni dans une solidarité indéfectible développée à travers ses épreuves.

Québec, le 25 avril 2018

Quel « argent public » pour le baseball ?

Pour une rare fois, j’étais bien d’accord avec Philippe Couillard lorsqu’il a déclaré que le sport professionnel était une entreprise privée et qu’il revenait au privé de le financer. De son côté, la mairesse Plante flirte avec l’idée de ramener le baseball à Montréal, et on jongle maintenant sur la façon de favoriser ce retour. La moitié des fans ne sont même pas convaincus qu’il faille investir de l’argent public dans l’aventure, mais en politique, une fois lancée, une mauvaise idée semble ne plus pouvoir s’arrêter. Alors, on cherche comment aider sans paraître verser de l’argent public.



Hélas, il n’y a pas qu’une subvention directe qui pompe l’argent des contribuables. Un congé d’impôts fonciers, un terrain gratuit ou un allégement fiscal, tout cela constitue un manque à gagner pour le trésor public, que doivent compenser les contribuables. Alors, si madame Plante tient à enfiler le costume de Youppi laissé par son prédécesseur, que nous avons pourtant chassé de l’Hôtel de Ville, qu’elle ait au moins l’honnêteté de chiffrer le coût de l’aide accordée et qu’elle rende cette cotisation facultative sur le compte de taxes.



On verra bien combien de citoyens auront envie de financer volontairement le retour de « Nos Amours » millionnaires.

Montréal, le 24 avril 2018