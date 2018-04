Vaccination des femmes

Jusqu’au 30 avril, c’est la semaine mondiale de la vaccination. Est-ce important en regard des océans réchauffés et infusés de plastique ? En fait, oui.



Un palmarès d’efficacité des mesures qui pourraient restaurer le climat a été publié récemment. En tête du palmarès, il y a le changement du réfrigérant dans les frigos et climatiseurs, l’énergie éolienne, la réduction du gaspillage alimentaire, une alimentation plus végétarienne et l’énergie solaire.



Mais au premier rang du palmarès est le duo « éducation des filles et planification familiale ». Grâce à ce duo, la population mondiale ralentirait sa croissance et, en 2050, pourrait n’atteindre que (!) 9,7 milliards plutôt que 10,7 milliards, évitant une plus grande pression sur l’environnement.



Or le ralentissement est commencé depuis des décennies et on a pu constater que la planification familiale réussit, mais seulement après la baisse de la mortalité des enfants. Jamais avant. En effet, depuis 1990, le nombre de décès d’enfants est passé d’environ 12 à 6 millions par année, une baisse de 6 millions, dont 2 millions sont dus à la vaccination. Et conséquemment, le nombre moyen d’enfants par femme est passé de 6,6 à 2,6.



Oui, la vaccination sauve des vies, et combinée avec l’éducation des filles et l’accès à la planification familiale, elle stabilise la population. Ainsi, la vaccination compte parmi les meilleures solutions aux problèmes environnementaux, dont le réchauffement du climat.



L’aide internationale canadienne devrait continuer à la soutenir énergiquement.

Montréal, le 24 avril 2018

Couillard se protège

Lors d’un discours d’une trentaine de minutes devant environ 300 membres de la communauté anglophone réunis dimanche au collège Dawson, le premier ministre Philippe Couillard y est allé d’une charge à fond de train contre le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, attaquant diverses orientations de la CAQ, notamment sa position sur les signes religieux et l’abolition des commissions scolaires, deux débats chers aux anglophones.



À mon sens, les derniers sondages qui placent la CAQ en avance dans les intentions de vote des Québécois ont contribué à faire ressortir l’artillerie lourde chez les libéraux, qui ont senti l’urgence de protéger leurs arrières eu égard aux anglophones, notamment de l’île de Montréal, une clientèle traditionnellement libérale, dont une partie commencerait à zieuter du côté de la CAQ…



Pour l’occasion, plusieurs membres de son conseil des ministres étaient présents, dont le ministre des Finances, Carlos Leitão, et la ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglophone, Kathleen Weil, le premier ministre profitant de la situation pour louer sa décision de créer le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise.



À partir du moment où un premier ministre libéral sent le besoin de réchauffer l’ardeur de ses troupes anglophones, une clientèle habituellement « vendue » d’avance au PLQ, force est de constater que Philippe Couillard commence à sentir la soupe chaude même dans son fief anglophone.

Québec, le 24 avril 2018

Un certain degré de… responsabilité ?

Nous apprenons par une enseignante d’Alexandre Bissonnette qu’il a été chroniquement ridiculisé en classe et intimidé durant son parcours scolaire. Que sont devenus ses tortionnaires de l’époque, aujourd’hui confortablement assis devant leur téléviseur à suivre son procès ? Se demandent-ils s’ils ont contribué d’une certaine façon à la tuerie de la mosquée ?



Et le milieu scolaire lui-même ?



En contribution à l’éducation citoyenne et religieuse, je souhaiterais voir à l’entrée de chaque école une immense affiche qui se lirait ainsi :



« Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse et essaie d’aimer ton prochain comme toi-même. »

Montréal, le 24 avril 2018