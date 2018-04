Grève évitée au Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique a présenté de nouvelles offres à ses chefs de train, mécaniciens et agents d’entretien de la signalisation, vendredi soir, évitant de justesse la grève générale illimitée qui devait être déclenchée à 00h01 samedi, dans l’ensemble du pays. Bien que ces offres finales restent à être ratifiées, l’entreprise ferroviaire a annoncé être parvenue à une entente tant avec ses 3000 chefs de train et mécaniciens syndiqués à la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, que les 365 membres du conseil de réseau no. 11 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité. Le président et chef de la direction du Canadien Pacifique, Keith Creel, a remercié les syndicats pour « leur dur labeur, leur collaboration et leur ouverture à résoudre cette situation » sans débrayer. Or, les deux syndicats appellent leurs membres à rejeter l’offre patronale. La grève n’est donc que reportée jusqu’au vote, dont la date reste à être déterminée, après quoi ils « seront libres d’exercer leur droit de grève », a signalé, par communiqué, le syndicat des Teamsters.