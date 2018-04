Nous, les baby-boomers

À celles et ceux qui souhaitent l’indépendance du Québec,



Je veux dire que nous avons en grande partie déserté le rêve de René Lévesque de faire du Québec un pays libre de voter ses propres lois, de percevoir ses propres taxes et impôts et de signer ses propres ententes et traités ; un pays souverain, c’est-à-dire non subordonné à la volonté d’un autre gouvernement. La presque victoire du référendum de 1995, malheureusement trop vite transformée en une défaite avec ses lendemains douloureux, aura fait se désagréger toute cette énergie et cette ferveur indépendantiste qui s’étaient emparées du Québec à l’élection du Parti québécois en 1976.



Il est désolant de constater que le parti des Lévesque, Parizeau, Bouchard, Landry et Marois en soit rendu à cacher son option pour espérer se faire élire en 2018. Il est aussi désolant de constater qu’une leader résolument indépendantiste comme Martine Ouellet, chef du Bloc québécois, fasse l’objet d’une mutinerie orchestrée par la vieille garde de ce parti et soit soumise à de vives critiques de la part de soi-disant indépendantistes qui, ce faisant, cautionnent cette manœuvre antidémocratique et cette tentative d’assassinat politique.



Martine Ouellet se positionne à l’opposé de cette posture d’attentisme et de démission tranquille qui caractérise le mouvement indépendantiste depuis les vingt dernières années.

Baie-Comeau, le 20 avril 2018

Réfutation de l’approche ethnoculturelle de Seymour et Gosselin-Tapp

Dans un «Devoir de philo» inspiré des travaux du philosophe John Rawls, MM. Seymour et Gosselin-Trapp nous proposent une solution au problème du port des signes religieux par les agents de l’État. D’esprit libéral, faisant la part des choses entre la laïcité républicaine et le multiculturalisme canadien, les auteurs s’appuient sur la pensée de Rawls pour prôner un compromis entre ces deux approches. Et le compromis n’est autre que l’interculturalisme que M. Bouchard a expliqué et développé dans son livre L’interculturalisme… publié en 2012.



Nous retombons dans la même ornière ethnoculturelle puisque MM. Seymour et Gosselin-Trapp, à la suite de M. Bouchard, ne cessent de parler du droit des minorités religieuses. Or, les minorités religieuses n’existent pas dans nos institutions : la liberté de conscience et son corollaire, la liberté de religion, sont reconnues à des individus et non à des groupes. Un député (juif, musulman ou hindouiste) ne représente pas sa confession à l’Assemblée, mais son électorat multireligieux et multiethnique. C’est une représentation politique et non ethnoculturelle.



En outre, dans une société où il n’y a pas de religion officielle — et c’est le cas du Québec et du Canada —, les religions ne sont pas des institutions, c’est-à-dire des entités régies par la loi ou faisant partie de la Constitution, mais répondent à ce que « l’on appelle en anglais voluntary associations, ou associations libres, dont la source de pouvoir réside dans l’assemblée des fidèles » (cf. Marc Lalonde, L’Église et le Québec, 1961). La jurisprudence canadienne : entre autres, la loi des rectoreries de 1852, le préambule de la loi sur les réserves du clergé de 1854, la déclaration du juge R. Taschereau de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Chaput c. Romain et al. de 1955 (cf. M. Lalonde) est claire : aucune religion n’est officielle, aucune n’est reconnue comme telle, aucune n’a de droits particuliers. Pourquoi, dès lors, parler des droits des minorités religieuses ? Et du reste, de quels droits et de quelles minorités s’agit-il ?



Que l’on reconnaisse des droits politiques et culturels aux Premières Nations ou des droits culturels aux Anglo-Québécois est justice pour des raisons historiques, mais pourquoi et comment reconnaître des droits particuliers aux religions (l’ONU reconnaît 18 religions comme telles) ? On ne le répétera pas assez : la démocratie est d’abord affaire d’individus, de libertés individuelles définies par la loi et votées par les parlements, seuls dépositaires de la souveraineté du peuple. Ni Dieu ni diable !

Le 14 avril 2018