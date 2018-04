Retour à la jungle

Sachons exprimer toute notre gratitude envers la nouvelle recrue de la CAQ, Youri Chassin, qui n’y est pas allé par quatre chemins, dévoilant clairement ce qui s’avérerait être les fondements idéologiques du parti dirigé par François Legault, prudemment gardés sous le boisseau ces derniers mois, à l’approche des prochaines élections.



Retenons tout particulièrement les commentaires plutôt curieux de M. Chassin sur la notion de bien commun qui, selon lui, ne serait qu’une vue de l’esprit. Ainsi devrait-on concevoir comme ne possédant aucune vocation publique des services tels que les forces armées ou policières, les programmes de pension et de sécurité du revenu, ainsi que les systèmes de santé et d’éducation, pour ne nommer que quelques-uns des biens publics grâce auxquels la liberté et la sécurité des citoyens sont effectivement et communément assurées.



Il est donc à la fois éloquent et inquiétant qu’une formation politique aux portes du pouvoir fasse aussi bon ménage avec ce genre de radicalisme idéologique libertarien tout en s’érigeant, sans rire, comme étant la voie du « changement ». Souhaitons donc que l’électorat québécois jette un sobre second regard sur l’option politique proposée par François Legault, dont le jupon dépassant nous esquisse, de plus en plus, un consternant retour à une jungle que l’on croyait révolue.

Gatineau, le 18 avril 2018

Se stationner de la bonne façon

Depuis déjà bon nombre d’années, les cours de conduite enseignent aux apprentis conducteurs que la façon la plus sécuritaire de se stationner est en marche arrière. Par contre, est-ce vraiment la manière la plus fréquemment utilisée ? Il est facile d’observer qu’une grande part des individus ayant suivi leurs cours de conduite se stationne en marche avant.



Bien sûr, on pourrait essayer de tous leur faire comprendre que la technique la plus sécuritaire s’effectue à reculons et qu’au final, cela ne prend pas plus de temps que de se stationner par en avant. Cependant, qu’en est-il des lieux comme le stationnement payant près du métro de Longueuil ? Ou lorsqu’une ville tentera à nouveau de faire interdire les stationnements à reculons comme l’avait fait Trois-Rivières ? Ou tout simplement après une grosse épicerie, une session de magasinage efficace ou un achat volumineux dans une quincaillerie ?



Dans ces cas, il est obligatoire ou plus efficace de se stationner par l’avant, mais connaissons-nous suffisamment la technique pour l’exécuter efficacement ? La réponse pour plusieurs est non, puisque nous apprenons que nous ne devrions tout simplement pas nous stationner ainsi. Les cours qu’imposent l’AQTR et la SAAQ ne sont pas adaptés à la réalité et omettent un élément pourtant si simple de la conduite automobile.



Il y a deux options pour remédier à ce problème. La première serait de retirer les interdictions de stationnement à reculons et de réussir à imposer le stationnement en marche arrière à tous les conducteurs automobiles, et ce, même lorsque la situation n’est pas adaptée. La deuxième option serait d’ajouter un segment stationnement en marche avant dans le programme d’enseignement de conduite automobile. Le choix est facile. Faites le bon choix.

Le 5 avril 2018

Une dérive décevante du Barreau

Navrante démarche que celle annoncée plus tôt cette semaine par le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal. Cela heurte le bon sens, tant sur le plan des prémisses que sur celui de la finalité recherchée. Pourquoi s’étonner du fait que le seul État francophone d’Amérique adopte ses lois en français, et dans quel but contester ce fait ? Que cherche-t-on à affirmer ?



Cette entreprise n’est aucunement en phase avec la protection du public, mais plutôt avec la promotion du bilinguisme institutionnel québécois et la négation de notre spécificité.



Déçu que mon ordre entame cette triste démarche en mon nom.

Montréal, le 17 avril 2018