Résidences pour aînés: déboulonner les mythes

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Journée portes ouvertes et campagne de sensibilisation sont au programme du RQRA

Le 29 avril prochain, le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) tiendra la septième édition de sa journée portes ouvertes. À cette occasion, quelque 400 résidences membres de l’organisme accueilleront à bras ouverts les visiteurs venus découvrir leur univers méconnu.« C’est une journée où on invite les gens à aller voir ce qui se passe pour vrai dans les résidences pour aînés », indique d’entrée de jeu M. Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA. « Quand on a lancé l’événement il y a quelques années, les résidences pour aînés avaient mauvaise presse. Ça s’est beaucoup amélioré depuis, mais certains mythes demeurent. »À preuve, d’après un sondage Léger réalisé en décembre 2016 pour le compte du RQRA, seulement 60 % de la population québécoise affirme avoir une opinion favorable des résidences pour aînés. Or, d’après une étude de satisfaction menée par la même firme auprès d’aînés vivant dans des résidences membres de l’organisme, 94 % des répondants se disent comblés par leur milieu de vie.« Malheureusement, les gens confondent souvent les résidences avec des CHSLD, relève le p.-d.g. du RQRA. Quand vous êtes en CHSLD, c’est que vous êtes en grande perte d’autonomie. Quand vous êtes en résidence, vous signez un bail. Vous êtes chez vous, mais vous vivez dans un immeuble où il y a plusieurs autres aînés. C’est un endroit pour profiter de la vie sans tracas. Vous avez accès à toutes sortes de services et d’activités. Il y a une très grande différence. »Les visiteurs qui prendront part à la journée portes ouvertes du RQRA pourront le constater de visu. Ils auront non seulement l’occasion de discuter avec les résidents et le personnel des établissements en question, mais ils pourront aussi explorer leurs coulisses. Comme chacune des résidences participantes proposera des activités à son image, l’expérience variera considérablement d’un endroit à l’autre.« Je sais qu’il y a des résidences où les aînés vont se mettre ensemble pour cuisiner et préparer des biscuits pour les visiteurs. Il y en a d’autres qui vont inviter un orchestre ou qui vont offrir un spectacle. Chacune va montrer ses couleurs », confie M. Desjardins.La journée portes ouvertes n’est pas la seule initiative mise en avant par le RQRA pour déboulonner les mythes relatifs aux résidences pour aînés. Récemment, l’organisme lançait une sympathique campagne s’articulant autour du thème « Les résidences pour aînés, ce n’est pas ce que vous pensez ». Concoctée par l’agence Archipel, celle-ci met en vedette deux jeunes adultes, Florence et Jean-Christophe, ainsi que des aînés habitant l’un des établissements membres du regroupement.« On a filmé deux jeunes qui sont allés vivre en résidence pendant deux jours, précise M. Desjardins. Ils ont fait des activités, mangé sur place et dormi là-bas. On n’avait pas de scénario ni de texte. On a vraiment laissé les jeunes vivre avec les aînés, et ça a donné lieu à de très beaux moments. »Un court film et quelques capsules vidéo ont été réalisés à la suite de ce tournage inusité. Ceux-ci sont disponibles à jeunes-aines.com. Une publicité télévisée est aussi diffusée sur plusieurs chaînes.