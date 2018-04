ORA, la retraitre réinventée

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Jusqu’à ce qu’il ouvre Les Jardins Millen en 2012, le Groupe Maurice n’avait encore jamais aménagé de résidences pour aînés dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Son projet ayant connu un succès foudroyant, l’entreprise a décidé de réitérer l’expérience. Au printemps 2019, elle y accueillera les premiers occupants d’ORA, un spectaculaire complexe résidentiel pour retraités.C’est rue Jacques-Casault, entre les avenues Papineau et Christophe-Colomb, que sera érigée la résidence ORA. Celle-ci comportera trois tours de 12 étages, qui seront réunies par un vaste basilaire. En son centre se déploiera un magnifique hall d’entrée doté d’un plafond d’une trentaine de pieds de hauteur.« C’est un des plus grands projets du Groupe Maurice et c’est assurément notre plus vaste dans la région de Montréal. Ses tours offriront des vues à couper le souffle », souligne d’entrée de jeu M. Louis Desjardins, directeur des ventes de l’entreprise.La résidence abritera 409 logements de prestige. Ceux-ci seront répartis sur dix étages, du troisième au douzième palier. Plusieurs types de logements seront offerts, des studios aux appartements locatifs d’une à trois chambres avec services, mais le complexe comptera aussi 21 espaces de soins et 25 copropriétés avec services.Une épicerie, une pharmacie et des restaurants seront aménagés au rez-de-chaussée du complexe. S’ils seront ouverts à tous, les résidents profiteront d’un accès privilégié à ces commerces et n’auront pas besoin de sortir de l’édifice pour s’y rendre.« La proximité des services, c’est quelque chose de très important pour les retraités. C’est pour ça qu’on a décidé d’en offrir à même le bâtiment de la résidence. Ce sera bien évidemment drôlement pratique pour les résidents, mais ça le sera aussi pour le voisinage », commente M. Desjardins.Comme toutes les résidences du Groupe Maurice, le complexe ORA sera pourvu de nombreuses aires communes. Celui-ci comptera notamment des salons de lecture et de musique, une salle de cinéma, un simulateur de golf, un salon de quilles, une salle de billard, une salle d’entraînement, une terrasse extérieure équipée d’exerciseurs et une salle à manger avec service aux tables.« Il y aura aussi une zone aquatique, qui comprendra une piscine intérieure, un spa et un sauna, signale le directeur des ventes du Groupe Maurice. Une véritable plage sera aménagée aux abords de cet espace-là. Elle sera équipée d’un système de luminothérapie qui permettra aux gens de s’asseoir dans des chaises longues et de sélectionner, grâce à un contrôleur électronique, l’éclairage de leur choix. Par exemple, s’ils veulent profiter de l’ensoleillement de Bali, ils n’auront qu’à choisir cette option. Ils ne bronzeront pas, parce qu’il ne s’agit pas de lampes de bronzage, mais ils bénéficieront des effets positifs de la lumière. »La résidence sera également dotée d’une salle de loisirs. Les activités qui s’y dérouleront seront supervisées par un professionnel de l’animation, mais sa programmation sera déterminée selon les goûts et les désirs des résidents.Un vaste jardin, une aire de détente et une aire d’activités seront aussi aménagés sur le toit des commerces aux abords des trois tours. Ils constitueront un immense îlot de verdure qui permettra aux résidents de profiter de la nature même s’ils se trouvent au coeur d’un axe urbain.En cours depuis décembre 2016, les travaux de construction de la résidence ORA vont bon train. Si tout se passe comme prévu, le projet sera livré au printemps 2019. Quelques logements du complexe sont toujours à vendre. Pour faire l’acquisition de l’un d’entre eux, les aspirants-propriétaires devront débourser entre 227 088 $ et 551 793 $.Un certain nombre d’appartements sont également encore disponibles pour la location. Les gens qui désireront en occuper un devront prévoir entre 1329$ à 3474$ par mois (selon la superficie des logements).