Logement et aînés - Les attentes sont grandes

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Comme beaucoup de Québécois plus jeunes, beaucoup d’aînés vivent seuls. La possibilité de se sortir de l’isolement et d’avoir accès à une panoplie d’activités est donc très attrayante pour eux. Pas surprenant qu’ils forment au moins deux tiers des occupants dans les résidences pour personnes âgées, selon Claude Paré, président fondateur de VISAVIE, entreprise qui aide les aînés à trouver la résidence ou le logement le mieux adapté à leurs besoins. Dans ces résidences, une multitude d’activités leur est proposée et ils peuvent profiter d’un service de restauration.Puisque le loyer moyen se chiffre à 1740 $ par mois dans la grande région de Montréal et à 1757 $ pour la région de Québec (selon la SCHL, 2017), ces gens s’attendent à avoir du service et des logements en conséquence. Les loisirs sont très variés (yoga, Pilates, cours de langues, visite de musées, etc.) et le taux de satisfaction envers les activités offertes est très élevé: 78 % selon un sondage Léger réalisé en 2017, fait pour le compte du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). Le taux de satisfaction concernant la variété et la quantité des activités offertes est aussi très élevé respectivement de 77 % et de 78 %). Sur ce point, les attentes des aînés semblent donc satisfaites.Plusieurs résidences offrent encore des services religieux. «Avec le temps et, puisque la pratique religieuse est en chute libre, ces services tendent à disparaître», affirme Yves Desjardins, président du RQRA.La façon dont les personnes âgées se logent a beaucoup évolué au fil des années. Il y a quelques années, on voyait beaucoup de studios et peu de cuisines tout équipées. Les aînés prenaient les repas offerts par la résidence. «Aujourd’hui, les personnes âgées en résidences privées sont plus en forme, elles choisissent souvent les repas à la carte pour pouvoir cuisiner chez elles quand elles le désirent, affirme M. Paré. Leur logement est aussi plus spacieux, avec un grand balcon, une belle robinetterie, des comptoirs parfois en quartz, une salle de bain équipée d’une baignoire et d’une douche.»La superficie est toutefois variable, selon M. Paré. «Les plus actifs souhaitent avoir un logement plus petit, car ils sont souvent à l’extérieur. Les moins actifs aiment avoir des équipements comme le cinéma maison pour se divertir à l’intérieur. Les gens en perte de mobilité s’attendent à avoir un mobilier adapté à leur condition.»Les aînés recherchent aussi souvent des résidences où ils pourront demeurer même si leur santé devait se dégrader. Ils recherchent donc des résidences où des logements avec soins sont offerts. Les gestionnaires de résidences répondent assez bien à ce besoin en offrant environ 10 % des logements pour cette catégorie de gens, selon M. Paré. Le loyer moyen des logements avec soins est toutefois beaucoup plus cher. Il était de 3200 $ par mois en 2017, selon la SCHL.Bien que Claude Paré admette que les résidences privées pour aînés connaissent une grande popularité et que leur croissance se poursuivra, le désir de la majorité de ces gens est de demeurer dans leur maison le plus longtemps possible (rappelons que seulement 18 % des gens âgés de 75 et plus vivent dans des résidences privées).Donc, ce qui est aussi très demandé, c’est le soutien à domicile. M. Paré a d’ailleurs créé il y a cinq ans l’entreprise Home Instead pour offrir de l’accompagnement, de l’aide à domicile et des soins personnels. Selon lui, ce secteur est en plein développement. Son entreprise aussi.Le soutien à domicile et les résidences privées pour personnes âgées ne sont toutefois pas à la portée de toutes les bourses. Pour une grande proportion des aînés, avoir un loyer à coût abordable demeure la priorité, selon Judith Gagnon, présidente nationale de l’Association de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR). Une grande proportion des aînés consacrent une part importante de leur revenu imposable au loyer (30 % étant jugé le maximum acceptable). Ainsi, 39 % des aînés de 65 à 74 ans dépassent le seuil des 30 % et ce chiffre grimpe à 51 % pour les 75 ans et plus, selon l’AQDR.Après avoir consulté des aînés de toutes les régions du Québec en 2016, l’AQDR a pu constater que les personnes âgées avaient plusieurs attentes. «Ils nous ont dit qu’ils souhaitaient avoir plus de logements sociaux, plus d’habitations intergénérationnelles, plus de petits logements abordables pour les personnes vivant seules (qui doivent souvent se loger, contre leur gré, dans des maisons de chambres faute de moyens) et un meilleur entretien des logements privés et publics», affirme Mme Gagnon.Dans les régions, il y a aussi un manque flagrant de logements sociaux et de coopératives d’habitation, selon la présidente. «Les aînés se voient donc forcés de déménager vers des régions (souvent urbaines) en mesure de leur offrir des logements correspondant à leurs revenus ou adaptés à leurs conditions.»Mme Gagnon déplore aussi l’absence de guichet unique pour les programmes d’aide au logement (ex.: allocation logement de Revenu Québec et les programmes de la Société d’habitation du Québec). «L’information n’est pas centralisée, tout est en vase clos, déplore-t-elle. Résultats, les programmes sont peu connus et peu utilisés par les aînés.»Pour les personnes en perte d’autonomie, la situation est aussi difficile. Il existe bien un programme qui prend en charge une partie des frais liés à l’installation d’équipements adaptés à ces personnes (le programme d’adaptation de domicile, le PAD). «Cependant, la mise en oeuvre de ce program me prend beaucoup trop de temps, jusqu’à deux ans», déplore Mme Gagnon.