Sélection Retraite - Une entreprise à l’écoute des besoins des retraités

Sélection Panorama Prestige En bordure de la rivière des Prairies, à Sainte-Dorothée, Sélection Retraite inaugurera bientôt un complexe de 30 étages destiné aux retraités. Ce sera la plus haute tour pour retraités au Canada. Le 29 avril, une journée portes ouvertes sera organisée, où il sera possible de visiter les aires communes de la tour (piscine, aire de pétanque intérieure, golf virtuel, etc.) et quelques appartements modèles. L’entrepreneur et ex-comédien Michel Forget, ambassadeur de Sélection Retraite, sera présent pour l’occasion, de 13 h à 15 h.



L’occupation de la tour se fera ensuite graduellement, en juillet pour les 14 premiers étages et en novembre pour les étages supérieurs. Cette tour, développée dans un grand souci d’esthétisme, offrira des vues extraordinaires sur la rivière des Prairies, le mont Royal ou encore les Basses-Laurentides. Elle comprendra 286 unités au total. La grande majorité (206) sera offerte en location. Dans la partie supérieure de la tour, 48 logements seront des copropriétés et enfin, il y aura 32 unités de soins pour les personnes en perte d’autonomie.



La tour Panorama Prestige sera située dans un environnement propice aux retraités qui aiment bouger. Le long des berges, des sentiers piétonniers et des pistes cyclables seront aménagés. Elle sera aussi dotée d’une marina, permettant ainsi aux résidents de pratiquer des sports nautiques. À cela s’ajoute une panoplie d’activités qu’il sera possible de faire à l’intérieur. «Grâce à cette réalisation, Sélection Retraite offrira un milieu de vie exceptionnel aux retraités», dit M. Bouclin.

Le plus important propriétaire privé de complexes pour retraités au Canada, Sélection Retraite, met l’accent sur le développement de milieux de vie « où l’exceptionnel prend vie». Fort de ses35 complexes où plus de 10 000 personnes résident, l’entreprise compte poursuivre sa croissance et exporter son modèle en Ontario, aux États-Unis, en Europe et en Chine.« Nous sommes des créateurs de milieux de vie », dit Philippe Bouclin, directeur de projet et programmation de Sélection Retraite, qui oeuvre dans ce secteur d’affaires depuis 30 ans. Pour l’entreprise, assurer le bien-être des résidents est primordial. Un sondage réalisé récemment (auquel plus de 50 % des résidents ont participé) montre que c’est mission accomplie. Le taux de satisfaction globale y atteint95 %. Mais encore mieux, « nos résidents se disent 25% plus heureux que les gens du même âge au Québec », ajoute M. Bouclin.Pour parvenir à ce résultat, Sélection Retraite a mis en place un programme qui permet aux retraités de demeurer actifs et en santé. Appelé idsanté, « il a pour objectif de sensibiliser les résidents à adopter de saines habitudes de vie », affirme M. Bouclin. Il propose cinq grands axes, soit une vie sociale active, de l’activité physique, une nutrition adaptée aux besoins des aînés, un accès aux nouvelles technologies et la création d’environnements de vie en phase avec les modes de vie de cette clientèle.C’est ainsi que l’on trouve dans les complexes plusieurs activités sociales qui stimulent l’intellect, des activités physiques qui permettent de garder la forme, des menus équilibrés auxquels une équipe de nutritionnistes a contribué, un accès aux outils technologiques (ex. : tablette, téléphone intelligent) qui favorise le maintien de l’autonomie et facilite les communications. Toutes les résidences sont aussi localisées dans un environnement de qualité (avec verdure), proche des commerces ou des centres-villes, ce qui permet aux résidents de faire tous leurs déplacements à pied.Dans l’esprit du programme idsanté, les résidents ne doivent pas être isolés du reste de la société. Il faut donc qu’ils développent des liens avec les autres générations. Pour y arriver, Sélection Retraite a créé des partenariats. « Par exemple, nous sommes partenaires du Musée des beaux-arts de Montréal, très populaire auprès de notre clientèle, avec qui nous avons créé les Beaux Jeudis, affirme M. Bouclin. Des visites au musée sont organisées ainsi que des ateliers de dessin, de peinture ou de sculpture. Nous avons aussi un partenariat avec le Club des petits déjeuners, où nos retraités sont invités à servir des déjeuners aux jeunes. Enfin, Sélection Retraite est partenaire officiel de la Semaine de l’action bénévole. Cela permet à nos résidents et à nos employés de s’impliquer bénévolement de diverses façons. »