Cogir - Des résidences pour retraités en évolution avec les préférences des aînés

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

PUBLIREPORTAGE

Depuis 15 ans, Cogir Immobilier imagine, construit et gère des résidences pour retraités. Au fil des années, elle a su innover et s’adapter à leurs besoins en dépassant leurs attentes. Portrait d’une entreprise en plein essor.Avec un parc immobilier de 8500 logements répartis dans 40 résidences au Québec et une en Ontario, Cogir a développé un savoir-faire inédit. Très proactive, elle propose régulièrement de nouveaux services et de nouvelles activités à ses résidents. Elle travaille présentement à revoir le modèle de résidences privées afin de l’amener au niveau recherché par les babyboomers tout en conservant une touche personnalisée pour sa clientèle actuelle. Ce modèle, appelé 4e génération par Cogir, est en développement au Québec et en Ontario.Cela illustre combien les besoins des aînés ont évolué et aussi Cogir. En quoi consiste donc cette 4génération? « Ce sont des complexes où l’on retrouvera les caractéristiques classiques, comme de grands logements éclairés avec des espaces de vie bien pensés, une restauration en salle à manger, un bistro, des services d’assistance et de soins, des loisirs personnalisés et de grandes aires communes au designcontemporain, etc. », affirme Frédéric Soucy, président de la Société de gestion Cogir s.e.n.cEn plus de ces éléments, nous retrouverons la touche qui fait la différence Cogir. Des maisons de ville seront proposées, un bar sportif, un lave-auto, des espaces de travail collaboratif (pour le cotravail), une garderie (pour mettre en contact les aînés avec les autres générations) et bien d’autres nouveautés. L’objectif sera d’offrir du choix, de permettre aux différentes générations de se côtoyer et de partager leur savoir. Cogir entend favoriser l’accomplissement de ses résidents en les impliquant pleinement dans le développement des activités. « Les retraités sont plus en santé que jamais et très actifs, poursuit M. Soucy. Nous souhaitons leur permettre d’exprimer leur style de vie. »Avec ses nouvelles résidences, on est bien loin de la première génération qui s’apparentait à un foyer d’hébergement, très médicalisé. Dans la génération qui a suivi, on trouvait des studios avec repas inclus et quelques activités. L’offre actuelle, la 3génération, offre encore plus d’autonomie aux aînés et de choix. La 4génération, créée en collaboration avec des retraités, ira encore plus loin, selon Cogir.Les soins de santé sont aussi pris en considération. Environ 10 % des unités dans les résidences Cogir (Jazz et autres résidences) sont réservées aux personnes exigeant une assistance et des soins « Ces résidents peuvent ainsi demeurer dans le même immeuble en déménageant dans ces unités », dit M. Soucy. L’offre de service se veut évolutive, selon l’état de santé du résident.Une multitude d’activités sportives et autres sont aussi proposées aux résidents: cours de yoga, Pilates, apprentissage des langues, golf virtuel, quilles, pétanque, etc. De quoi satisfaire tous les goûts. Les résidences Cogir encouragent aussi la création artistique. En février dernier, 500 résidents ont réalisé une oeuvre collective sous la forme d’un carrousel exposant 32 diapositives géantes. L’oeuvre a été présentée dans plusieurs centres commerciaux par la suite. L’objectif a été atteint. « Nos résidents ont ainsi exprimé leur bonheur de vivre dans nos résidences », dit M. Soucy ».Les résidences Cogir offrent aussi des services professionnels dans 21 de ces 40 résidences. On y trouve les services de 30 professionnels dans des domaines très divers. Exemples : orthésiste, massothérapeute, comptable, optométriste. « Cette initiative est un succès, car elle permet d’obtenir tous les services sous un même toit », poursuit le président.Depuis peu, une dizaine de résidences Cogir disposent d’un service d’autopartage. Les résidents peuvent ainsi, s’ils le veulent, se départir de leur véhicule et utiliser celui de la résidence sans frais.Chose originale, 15 des résidences Cogir disposent de lave-autos manuels. « Nous avons aménagé ces installations à la demande de plusieurs résidents qui souhaitaient entretenir leur voiture eux-mêmes », dit M. Soucy.M. Soucy croit que le modèle de style de vie des résidences Cogir a un grand avenir. « Nous planifions accroître notre présence en Ontario avec ce modèle », dit-il en ajoutant que, dans cette province, les résidences sont plus axées sur les soins.La société de gestion Cogir s.e.n.c. fait partie de Cogir Immobilier, une grande entreprise immobilière qui compte 2800 employés et gère (en plus des résidences pour aînés) des espaces de bureaux, des espaces industriels, des centres commerciaux, des immeubles résidentiels, des résidences pour étudiants. Elle est aussi présente en hôtellerie.