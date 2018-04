Résidences pour aînés - En attendant les baby-boomers…

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Faits saillants Le Québec compte 1837 résidences privées pour aînés pour un total de 121 210 places disponibles.

87 % des résidents ont 75 ans et plus.

16 % des 75-84 ans vivent en RPA. Chez les 85 ans et plus, la proportion grimpe à 29 %.

Plus de la moitié des RPA comportent 30 places ou moins en location, mais elles offrent seulement 11 % des places.

Les RPA de plus de 110 places représentent 19 % des immeubles, mais près de 64 % des logements s’y trouvent.

Près de 100 000 logements locatifs devront être construits dans les 15 prochaines années afin de garder les mêmes conditions de marché.

L’Estrie est la région la mieux pourvue en RPA comparativement au nombre d’aînés. A contrario, la Côte-Nord et la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine manquent de places. Source : Rapport sur le marché des résidences de personnes âgées, mai 2017 (JLR Solutions foncières).

Le marché des résidences pour aînés est en pleine croissance, et les constructions de ce type d’immeubles sont nombreuses, peut-on lire dans le rapport sur le marché des résidences pour personnes âgées, publié en mai 2017 par la firme d’analyse JLR Solutions foncières. Les plus grands joueurs du marché tentent de se positionner pour l’arrivée des premiers baby-boomers dans leurs complexes.« Les plus vieux de cette génération ont aujourd’hui 71-72 ans, explique Joannie Fontaine, économiste et spécialiste du marché immobilier chez JLR et auteure du rapport. Ils ne sont pas encore nécessairement rendus en résidences puisque le gros des troupes a plus de 75 ans, mais ça ne saurait tarder. Les gros joueurs du secteur se positionnent pour cette clientèle qui arrive. » Des gros joueurs dans le secteur, on en compte cinq, à savoir Chartwell, Cogir, Résidences Soleil, Groupe Maurice et Réseau Sélection. Selon un rapport du Réseau FADOQ datant de 2015, à eux seuls, ils fournissent 29 % de tous les logements offerts sur le marché québécois. Un ratio qui pourrait bien augmenter dans les prochaines années, car tous ont plusieurs complexes en construction.« Ils savent que leurs unités ne trouveront probablement pas preneurs tout de suite parce qu’il est encore tôt, mais ils veulent s’implanter aux meilleurs endroits avant qu’un autre ne le fasse », explique Mme Fontaine.Les meilleurs endroits, soit les plus rentables. Car en matière de RPA, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Si l’Estrie dispose d’une offre importante, les habitants de la Côte-Nord et de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ne peuvent pas en dire autant.« Le problème, aussi bien dans les régions éloignées que dans les petites villes, c’est que la demande n’y est pas grande, explique Joannie Fontaine. Il faudrait donc de petites résidences ne comptant pas beaucoup d’appartements. Or, cela est moins rentable. »Ainsi, si la moitié des RPA comportent moins de 30 places, celles-ci n’offrent que 11 % des places. Les résidences de plus de 110 places ne représentent quant à elles que 19 % des immeubles, mais près de 64 % des logements s’y trouvent.« La majorité des unités sont situées dans de grands complexes, résume l’auteure du rapport. Parce qu’ils permettent des économies d’échelle, donc d’offrir plus de services. Si vous voulez avoir une infirmière à temps plein dans la résidence, c’est plus coûteux si vous avez 30 résidents que si vous en avez 100 ou 200. Résultat, il y a des marchés qui sont laissés pour compte. »L’offre en résidences privées est donc majoritairement composée de logements dans de grands complexes, et les aînés d’aujourd’hui semblent y trouver leur compte puisque cela leur permet d’avoir accès à une multitude de services, tant sur le plan des soins de santé que des loisirs.Mais le risque serait que les babyboomers boudent ce type d’hébergement. Et même si Mme Fontaine ne croit pas que les habitudes des personnes âgées puissent radicalement changer d’une génération à l’autre, elle admet que les propriétaires de résidences devraient être très à l’affût des désirs de leurs futurs clients. Et ne pas essayer de s’adresser à un client moyen, mais bien répondre aux envies et aux souhaits de chacun d’eux.« Ils sont d’ailleurs en train de s’adapter en diversifiant leur offre et en modifiant leur image, souligne l’experte. Ils essaient d’aller chercher une clientèle plus jeune, pas seulement en fin de vie. Pour cela, ils proposent des activités plus attrayantes que le bingo et permettent plus d’autonomie au sein des résidences. Il y a aussi maintenant des appartements ou des condos à l’intérieur des RPA. Certains peuvent même être achetés, tout en permettant aux résidents d’accéder aux services. »Quoi qu’il en soit, près de 100 000 logements devront être construits d’ici 15 ans pour garder les mêmes conditions de marché. Et même 26 000 d’ici cinq ans. Outre la Côte-Nord et la région Gaspésie–Îles-de- la-Madeleine, les efforts devront se concentrer sur les Laurentides, l’Outaouais ou encore la Montérégie afin de répondre à la demande dans ces régions de façon adéquate. Alors qu’en Estrie, mais aussi en Mauricie, dans le Centre-du-Québec, à Laval ou encore dans le Bas-Saint-Laurent, l’offre actuelle devrait pouvoir absorber l’arrivée massive des babyboomers dans les prochaines années.