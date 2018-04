Un marché en pleine effervescence

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Les premiers baby-boomers flirtent aujourd’hui avec les 70 ans, l’âge où, en moyenne, ils commencent à penser à quitter leur domicile pour aller vivre en résidence pour aînés (RPA). Dans 15 ans, le Québec comptera 500 000 personnes âgées de plus de 75 ans de plus qu’aujourd’hui.

Devant cette explosion démographique, les propriétaires de RPA cherchent à s’adapter à la fois à cette future demande massive, en construisant de plus en plus de complexes, et aux habitudes de cette nouvellegénération.« Je suis dans le milieu depuis 2009 et je peux vous dire qu’en moins de dix ans, l’offre a considérablement évolué, indique Yves Desjardins, président du Réseau québécois des résidences pour aînés (RQRA). Notre industrie est aujourd’hui tournée vers le loisir et le plaisir. Elle propose toujours le bingo bien sûr, mais ce serait complètement caricatural de croire qu’elle se limite à cela. »Il n’est donc pas rare de trouver dans les complexes pour aînés une piscine intérieure avec cours de natation et d’aquaforme à la clé. Des cours de yoga, de baladi ou de conditionnement physique également. Des clubs de lecture, de randonnée et de voyages aussi. Certains ont même un professionnel en animation employé à temps plein.« Les résidents se font de plus en plus demander ce qui leur plairait et les propriétaires s’adaptent, assure M. Desjardins. C’est toute une nouvelle clientèle qui commence à faire son entrée dans les résidences ; [les propriétaires] n’ont pas d’autre choix que d’ajuster leur offre. »