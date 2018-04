Le voile pour une policière : la terre tremble au Québec

Il est drôle de voir la réaction viscérale des Québécois devant un danger imminent dans leur société qui est de croiser une policière avec un voile sous sa casquette. Une telle réaction est beaucoup plus celle de gens qui répugnent à la religion islamique que la crainte que la policière fasse mal son travail.



Vous pensez qu’avant de donner une contravention, elle demandera au citoyen s’il est musulman puis approfondira en lui demandant s’il est un bon pratiquant ? Et si la personne interpellée est une femme voilée, elle aura automatiquement un passe-droit ?



Penser comme cela reviendrait à dire que les policiers n’ont aucune éthique et que leur jugement est constamment faussé par leurs caractéristiques personnelles. Les Noirs font des passe-droits aux Noirs alors que les Blancs sont plus sévères avec les gens de couleur. Les policiers feraient l’inventaire des caractéristiques du citoyen devant eux avant de décider de l’imposition d’une contravention.



Il est facile de penser à des règles générales souhaitables dans une société. Le problème est que les individus ont des droits personnels qui ne cadrent pas nécessairement avec l’idée qu’on se fait par exemple de l’image d’un policier. On demande à une personne de garder sa religion dans la sphère privée et de ne pas l’afficher dans son travail. Quand on n’a aucune croyance, il semble facile d’imposer aux autres de cacher les siennes. Mais tous ont des convictions, une éthique personnelle et des positions idéologiques. Si on leur dit qu’une fois qu’ils reçoivent un salaire, ils doivent répondre aux ordres et laisser tout le reste à la maison, c’est comme ça qu’on construirait une belle société ? Le droit à la religion n’est pas un intrus parmi les autres droits, mais, pour un non-croyant, il semble l’être.

Québec, le 15 avril 2018

Chagall du MBAC : la vérité dissimulée

Il est étonnant de constater que la vive réprobation dans les médias sur cette transaction nébuleuse du Musée des beaux-arts (MBAC) n’amène pas devant la presse, les caméras ou les micros les individus qui les premiers sont responsables de l’amorce de cet esclandre. Des précisions par la ministre de la Culture, Mme Mélanie Joly, et du directeur du MBAC, M. Marc Mayer, sont requises pour expliquer et justifier l’agencement en secret de se dessaisir d’une œuvre d’art de premier plan de notre patrimoine culturel national.



La motivation officielle qui autoriserait cette vente est de permettre l’acquisition du Saint Jérôme de Jacques-Louis David, toile que l’on déclare en péril imminent d’être vendu à l’étranger. Or il n’en est rien, car cette œuvre appartient à la Fabrique Notre-Dame-de-Québec qui a sans équivoque exprimé son intention qu’elle demeure au Québec. La Fabrique a aussi assuré sa protection par une entente avec deux grands musées du Québec, le Musée de la civilisation à Québec et le Musée des beaux-arts de Montréal. Posons-nous alors la question ; est-ce vraiment l’œuvre secrète dont il s’agit ou cette déclaration est-elle une dérobade astucieuse pour cacher autre chose ?



Un deuxième argument voulant justifier la vente est de fournir d’urgence les fonds nécessaires pour assurer la pérennité de l’église Notre-Dame-des-Victoires et de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Or ces deux monuments patrimoniaux sont sous la férule du gouvernement du Québec, qui affiche actuellement avec autorité ses surplus budgétaires, alors que le gouvernement fédéral, lui, est en déficit important.



Aucune personne en position d’autorité n’a expliqué comment les permis d’exportation d’une œuvre d’art majeure appartenant aux Canadiens ont pu si facilement et si discrètement être obtenus. De même, il serait intéressant d’entendre les explications qui justifieraient les difficultés de communications entre les dirigeants de nos grands musées du Québec, et la direction du MBAC ?



Il est toujours possible d’arrêter la vente du Chagall. Cette annulation comporte des coûts, comme le remboursement des frais de déplacement engagés et un pourcentage de la commission du vendeur, la maison Christie’s de New York. Mais le paiement de ces sommes est minime comparé à la perte occasionnée par la vente inacceptable d’une œuvre d’art que nous ne pourrons jamais remplacer. Que ceux qui ont participé à ces tractations douteuses s’expliquent et assument leurs responsabilités.

Le 13 avril 2018