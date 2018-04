Une place pour la permaculture?

Le gouvernement du Québec a dévoilé, dans la première semaine d’avril, sa politique bioalimentaire. Cette politique comporte un volet de soutien au développement du biologique. L’objectif est d’amener le secteur biologique à doubler la superficie en culture d’ici 2025. Un montant de 7 millions de dollars bonifie la Stratégie de croissance de ce secteur.

Le secteur biologique contribue à la vitalité des territoires et offre une réponse aux attentes de la population québécoise, selon le communiqué du 5 avril du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation intitulé Mise en valeur des territoires.

La permaculture représente une voie intéressante en matière d’agriculture. Elle consiste à créer des habitats soutenables pour les humains en suivant les modèles de la nature. La permaculture est inspirée à la fois de pratiques ancestrales et de développements scientifiques les plus récents.

L’éthique de la permaculture tourne autour de principes tels que le respect de la terre, le souci des gens, le partage équitable des ressources pour les humains et les animaux.

L’idée à la base de la permaculture est de s’inspirer des processus de la nature pour aller dans leur sens. Cela semble d’autant plus pertinent que l’empreinte écologique des humains sur la Terre est telle qu’il faudrait repenser les modes d’utilisation des ressources. On n’a qu’à songer au fait que, depuis 1986, la consommation des humains dépasse les capacités de la Terre à renouveler les ressources. On peut également songer à l’accroissement des déchets, à l’augmentation de la pollution de toutes sortes, au déclin de la biodiversité, à l’accroissement continu des gaz à effets de serre, etc.

Il serait très souhaitable que des ressources soient affectées au soutien de la permaculture, tout en étant conscientss que ce mode de fonctionnement représente un changement important auquel les humains sont confrontés. Serons-nous capables de relever ce défi ? Je l’espère.

Québec, le 10 avril 2018

Mères porteuses

À propos du débat sur les mères porteuses, je retiens cette affirmation de Luce Bellefeuille (Le Devoir, 4 avril 2018) : « Une filiation non biologique compte une part d’ombre qui s’inscrit dans la psyché de l’enfant. »

Contrairement aux auteurs de l’article intitulé « Au delà du cliché de la location d’utérus » (Le Devoir, 9 avril), je ne crois pas que ce soit une tempête médiatique que de souligner le « malaise d’une partie de la population face à ce phénomène » (Luce Bellefeuille). Les auteurs parlent de « tabou » (qui cherche à cacher quoi ?) et de « positions idéologiques entourant la rétribution des mères porteuses ».

Vaudrait-il mieux que le commun des mortels ne se pose pas de questions et laisse toute la place aux scientifiques et aux juristes ? Je me demande qui dresse un portrait réducteur avec un vocabulaire comme « procédure », « processus », « plan financier », « dépenses admissibles ou non admissibles », etc. Permettez-moi aussi de m’interroger sur le sens de l’affirmation suivante : « Il est ainsi démontré que les parents maintiennent très souvent les contacts avec la femme porteuse »…

Il appert malheureusement que des scientifiques ne posent que les questions auxquelles la science peut répondre. Qu’en est-il du choix éthique ?

Montréal, le 9 avril 2018