Fin de «Mozart dans la jungle»

La télésérie Mozart dans la jungle, inspirée du livre de Blair Tindall Mozart in the Jungle : Sex, Drugs, and Classical Music, Golden Globe de la meilleure série comique ou musicale en 2016, avec en prime un Golden Globe du meilleur acteur pour Gael García Bernal, dans le rôle du clone caricatural et illuminé de Gustavo Dudamel, a été condamnée par Amazon Video après la 4e saison, mise en ligne en février 2018. ICI Artv avait diffusé au Canada la 1re saison de ce portrait parfois fort bien troussé du milieu des musiciens et des institutions orchestrales, dans lequel Malcolm McDowell campait un chef vieillissant et Bernadette Peters traçait l’irrésistible portrait plus vrai que nature d’une directrice générale.