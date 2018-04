Abolir la liberté conditionnelle

Un long débat sur l’importance de la liberté conditionnelle a été lancé afin de mesurer les effets de celle-ci sur les détenus provisoires remis en liberté. Il semble peu approprié de s’attarder sur cela puisqu’il faudrait davantage se pencher sur les moyens qui permettraient une réhabilitation optimale des détenus.



Une récente étude dirigée par le système judiciaire canadien affirme que les personnes marginalisées sont incapables de se conformer aux demandes faites par les tribunaux. Ce qui confirme que les ex-détenus ne bénéficient pas efficacement de la remise en liberté ; cela ne représente en aucun point une solution.



En les libérant conditionnellement, on ne les réhabilite pas ; on ne fait que les jeter dans la société où on s’attend d’eux qu’ils deviennent miraculeusement autonomes et qu’ils abandonnent leurs anciennes habitudes. Par conséquent, ils n’ont pas de ressources et doivent se débrouiller seuls. Cela diminue inévitablement les chances des ex-détenus de s’en sortir et, en définitive, le problème reste le même. On devrait plutôt les guider vers des organismes qui les prendront en charge, qui s’attarderont à leur cas et à leurs besoins afin de véritablement leur permettre de se sortir des difficultés qui les ont menés en prison.

Le 9 avril 2018

Mères porteuses: autres temps, autres mœurs

Peut-être y a-t-il chez les couples gais et les couples infertiles un sentiment d’écœurement face à un processus d’adoption qui n’en finit plus de finir, un vrai parcours du combattant. Ou c’est peut-être qu’ils se retrouvent dans l’impossibilité de convaincre une femme suffisamment altruiste pour porter en toute générosité leur enfant à naître. Si bien que, découragés par cette situation, ils se voient contraints de traverser la frontière canado-américaine pour obtenir les services d’une mère porteuse rétribuée.



Comme le dit si bien le chroniqueur, Konrad Yakabuski, dans sa dernière chronique au Devoir, les Canadiens ont, au fond, besoin d’être rassurés sur la protection des personnes vulnérables. À mon sens, si le compromis a été possible pour l’aide médicale à mourir, il peut en aller tout autant de la gestation pour autrui. Effectivement, ce n’est qu’une petite minorité de Canadiens qui ne voient aucun problème à la gestion pour autrui rétribuée, comme le dit M. Yakabuski. La même affaire que pour l’aide à mourir avant que n’ait lieu le débat, à moins que je fasse erreur. Un débat au cours duquel une question fondamentale devra être abordée. À savoir, quel est donc l’intérêt premier de ces couples à la recherche d’un bébé, si ce n’est le bonheur de le voir grandir et la fierté d’en faire un citoyen à part entière.

Jonquière, le 9 avril 2018

Signes religieux: du courage politique

L’éternel dossier du port, ou non, de signes religieux par les représentants de l’État refera surface tant qu’aucun parti au pouvoir n’aura la volonté, sinon le courage, de légiférer de manière enfin claire en cette matière sensible.



L’intérêt électoraliste ayant maintenant priorité sur à peu près tout, on comprend qu’un parti aspirant au pouvoir ou le détenant ne désire pas contrarier son électorat avéré ou potentiel. Il tombe pourtant sous le sens que la seule solution envisageable est l’adoption de balises et de cadres réglementaires communs auxquels tous les ministères, institutions et organismes pourraient se référer au besoin.

Montréal, le 7 avril 2018