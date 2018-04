Le boycottage comme affirmation civique

Il est plutôt surprenant que, dans notre société actuelle, qui réduit le rôle du citoyen principalement à celui de consommateur, le boycottage et l’appel au boycottage soient si rares dans le débat public.



Pourtant, l’utilisation du boycottage envers certains produits ou certaines entreprises devient alors, pour les citoyens consommateurs, une affirmation civique. En effet, elle permet de promouvoir par exemple la protection de l’environnement, le respect de normes du travail ou la promotion de la justice.



C’est une façon optimale pour les citoyens de se réapproprier, d’une façon libre et active, leur rôle de consommateur. Avec le soutien des médias pour connaître les situations problématiques d’exploitation nocive des territoires ou des personnes, et avec leur implication dans l’appel au boycottage, la société civile retrouverait un pouvoir réel d’influence qui redonnerait ses lettres de noblesse à la consommation. Et il est pertinent de rappeler qu’au siècle précédent, le boycottage était plus présent alors que la consommation était nettement moindre.

Montréal, le 7 avril 2018

Faire place nette d’abord

Martine Ouellet suggère de refonder intellectuellement le Bloc québécois, dont elle est la chef. Son projet de programme, qu’elle a réchappé de sa campagne à la chefferie du Parti québécois (à l’issue de laquelle, rappelons-le, elle a été battue à plate couture en 2016), comprend la constitution d’un Québec souverain. Comme si, grand dieu, l’indépendance du Québec allait se faire à Ottawa.



Ce programme a été pondu par quatre personnes : André Binette, Pierre Dubuc, Denis Monière et Gilbert Paquette, à savoir des caribous atteints de la « référendite aiguë », qui, faute de convaincre le PQ de leurs idées, ont décidé d’investir le Bloc. Nous n’avons pas besoin d’un Bloc caribou à Ottawa, mais d’un Bloc avenant qui pourra s’entendre avec tous les souverainistes du Québec. Tant que la chef actuelle sera en poste, le Bloc n’arrivera à rien de bon. Elle fera tout pour que le chaos actuel perdure et pour toucher sa double paie (120 000 $ de Québec et 95 000 $ du Bloc). Une fois que les membres du Bloc auront fait place nette lors des référendums prévus les 1er et 2 juin prochains, ils pourront s’asseoir, se trouver une équipe dirigeante vraiment représentative, donner un nouveau souffle au Bloc et préparer les élections de 2019.

Montréal, le 8 avril 2018

Québec solidaire à l’assaut du Parti québécois

La dernière « recrue » ayant rejoint les rangs de Québec solidaire (QS), à savoir Vincent Marissal, ex-journaliste à La Presse, un quotidien anti-souverainiste notoire, semble avoir trouvé son chemin de Damas, lui qui a pourtant passé une grande partie de sa carrière journalistique à déblatérer contre le Parti québécois (PQ). Une conversion inattendue qui cache, à mes yeux, une intention inavouée de se lancer à l’assaut du PQ par l’entremise de QS.



Toutefois, j’ose espérer que les anecdotes compromettantes auxquelles ses adversaires le confronteront au cours de la campagne électorale contribueront à faire tomber le masque du « bon souverainiste » pour faire ressortir au grand jour le vrai visage du fédéraliste fondamentalement viscéral.



Mais là où le bât blesse avec le plus d’acuité, c’est que chaque circonscription ravie au PQ par QS représente du bonbon pour le Parti libéral du Québec (PLQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) qui n’aspirent qu’à assister à la déconfiture du PQ… En bref, de la politicaillerie de fond de ruelle !

Québec, le 8 avril 2018