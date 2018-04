De belles paroles

En réaction à « l’affaire Walmart », M. Couillard a dit : « Il faut que ces grandes entreprises-là fassent montre d’un engagement social. » Ce sont de belles paroles. Cependant, il serait bien qu’il applique à son propre gouvernement ce qu’il préconise.

Saviez-vous que M. Couillard a adhéré, en devenant chef du gouvernement, à une politique gouvernementale qui a pour objectif d’augmenter la participation sociale des personnes handicapées ? Intitulée À Part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, elle devait être accompagnée de financement et des ressources aux organismes qui offrent des services aux personnes handicapées. Ces organismes attendent toujours. Ils sont à bout de patience. Pourtant, le plan 2015-2019 des engagements gouvernementaux réitère qu’avec les ministères et municipalités, ils sont les mieux placés pour mettre en œuvre la politique.



Puisque le gouvernement n’a toujours pas agi concrètement, les organismes multiplient depuis plusieurs mois les démarches pour sensibiliser la population et les élus au manque de ressources. Sont-ils entendus ? Permettez-nous d’en douter puisque nous le répétons, les organismes n’ont toujours pas reçu les fonds promis…



Il est triste que cela prenne des événements tels que Walmart pour réaliser que la participation sociale des personnes handicapées apporte de la richesse à la société. Espérons que cette indignation collective force finalement M. Couillard à poser un geste significatif pour le bien des organismes qui travaillent sans relâche pour faire de notre société une société plus inclusive et respectueuse.

Le 5 avril 2018

Panique péquiste

Je ne suis pas convaincu que Vincent Marissal soit un « anti-péquiste et fédéraliste » parce qu’il a l’intention de se présenter contre le chef du PQ, Jean-François Lisée, comme l’affirme Sylvio LeBlanc dans sa lettre parue le 5 avril dans Le Devoir. En plus, il affirme que « QS a déclaré la guerre au Parti québécois. » La veille, dans une autre lettre signée par Jean-Charles Morin, on peut lire que « les indépendantistes sont en pleine guerre civile. » On dirait que ça se confirme : le vent de panique chez les péquistes semble être à son comble et, pour certains, le bouc-émissaire est devenu QS. Curieusement, je n’ai pas senti pareille fureur envers la CAQ lors de la présentation de la caquiste mairesse de Pointe-aux-Trembles contre Jean-Martin Aussant.



Avec la déconfiture du Bloc à Ottawa, avec le PQ-comme-unique-alternative-aux-libéraux qui n’aboutit à peu près jamais depuis une quinzaine d’années, avec le référendum reporté aux calendes grecques, la rhétorique du PQ ne porte plus. Et le responsable n’est pas QS. Le PQ a-t-il la capacité de donner un coup de barre ? Ce serait bien étonnant.

Cette hargne à l’endroit de QS démontre une incompréhension totale. QS affirme qu’il est indépendantiste et, de ce fait, il semble être un concurrent direct sur le même terrain de jeu. La grande différence tient davantage au fait que la direction du PQ est passée à un discours de plus en plus teinté de caquisme. Ça passe peut-être mieux dans les banlieues ou les régions, mais moins bien à Montréal et, particulièrement moins encore dans Rosemont. Selon moi, la question de l’indépendance n’est pas le grand sujet de controverse, mais l’avancée des luttes sociales et écologiques, oui. Sur ces questions, les deux formations dites indépendantistes ont des divergences notables. C’est comme si QS donnait mauvaise conscience au PQ dit progressiste.



Je ne connais pas bien Vincent Marissal, mais l’onde de choc que provoque sa candidature chez les péquistes, y compris chez le chef, démontre à quel point la faible proposition politique du PQ devrait tristement le conduire, selon toute vraisemblance, à la déroute. Et, de surcroît, mener à la victoire d’un parti de droite fédéraliste. Cela forcera sans doute la formation à effectuer un véritable rebrassage de cartes. Une victoire du PQ, devenu « impur et mou », est bien peu probable dans le contexte actuel. Et le discours guerrier contre QS n’y changera rien.

Montréal, le 5 avril 2018