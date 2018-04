Un survenant solidaire dans Rosemont

Ainsi donc, les jeux sont faits : l’ex-chroniqueur de La Presse Vincent Marissal sera candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Rosemont, où il affrontera le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. Au-delà de la liberté, ô combien légitime, de se présenter là où il veut et dont il ne se prive manifestement pas, on peut se demander quelle stratégie tordue pousse ainsi Vincent Marissal à poser un tel geste, vu a priori comme totalement improductif. Car totalement improductif il est : au mieux, s’il remporte la victoire on octobre prochain, cela aura pour effet de remplacer un député indépendantiste par un autre en changeant « quatre trente cennes pour une piasse ». En fait, ce n’est pas ça : on remplace le chef d’un parti indépendantiste par un député indépendant d’arrière-ban (car, avec une poignée de députés élus, QS n’est pas reconnu en Chambre comme parti) en décapitant une formation adverse qui aurait pu être un allié potentiel. Ça, c’est au mieux ; au pire, cette candidature va diviser le vote indépendantiste et laisser passer un candidat fédéraliste, que ce soit celui du PLQ ou de la CAQ.

On est en droit de se demander où mène cette stratégie stérile et, au final, rien de moins que suicidaire. Quel est l’objectif de QS en présentant une telle candidature ? À quoi cette dernière sert-elle au juste ? Certainement pas à battre le parti au pouvoir sortant. Cela sent davantage le règlement de comptes et la détestation du compagnon d’armes déchu. Pendant que le PLQ et la CAQ se disputent le pouvoir, les indépendantistes sont en pleine guerre civile et offrent aux électeurs un side-show navrant. Il y a de quoi célébrer au PLQ !

Le 30 mars 2018

Un dépotoir nommé Montréal !

Chers touristes, croyez-le ou non, une agglomération de près de deux millions d’habitants croule sous les déchets. En effet, les trottoirs et les rues de la métropole québécoise, Montréal, sont jonchés de rebuts de toutes sortes. Élastiques bleus des postiers, courroies de plastique des publisacs, verres à café issus de la restauration rapide, cannettes de bière, sacs de plastique, paquets de cigarettes vides et autres détritus qui devraient se retrouver au recyclage ou au dépotoir sont monnaie courante dans les rues de Montréal.

Où est passée la fierté des Montréalais ? Ensevelie sous les déchets ? À quand une véritable politique montréalaise de la propreté de la ville ? Compte tenu de la situation, nous vous conseillons d’autres destinations touristiques plus invitantes pour le regard. Malgré tout, si vous choisissez Montréal comme destination vacances, n’oubliez pas de ramener dans vos valises quelques pittoresques déchets. Souvenirs inoubliables garantis !

Le 2 avril 2018

Mon père parlait du Labrador

Au lendemain du budget Leitão, en feuilletant mon journal, j’ai pu admirer, dans une publicité du gouvernement, une jolie carte du Québec. Incroyable ! Même si le jeu des couleurs manquait de fermeté, le Labrador y était rattaché au Québec. Le PLQ aurait-il enfin l’intention de corriger l’erreur d’Alexandre Taschereau ? À moins bien sûr qu’on ait échangé ce territoire à Terre-Neuve contre les îles de la Madeleine, absentes dans la pub, afin de résoudre le contentieux de Churchill Falls. Autre théorie, le gouvernement désire en faire un enjeu de la prochaine campagne électorale et sortir de son étroite vision provinciale. Si c’est le cas, ça promet !

Le 28 mars 2018