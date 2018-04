Contre l’intolérance

Au lieu d’entendre les mêmes discours sur notre « manque d’ouverture », la prétendue islamophobie et sur un racisme québécois qui serait systémique, je souhaiterais lire dans Le Devoir plus d’articles qui expliqueraient la nouvelle judéophobie qui prend ses racines dans l’islamisme radical.

Moi, ce qui m’inquiète aussi, c’est le climat d’intolérance envers les indépendantistes convaincus, par non seulement les fédéralistes mais aussi par ceux et celles qui se prétendent toujours souverainistes mais qui n’ont pas le courage d’en faire la promotion. Parallèlement aux nombreux articles concernant la crise au Bloc québécois, qui prenaient parfois l’allure d’une véritable campagne pour discréditer la militante Martine Ouellet, considérée par certains analystes comme une quasi-mésadaptée sociale toxique, j’étais aussi heureux de lire l’intéressant texte de Sébastien Ricard dans Le Devoir, un des rares à aller à contre-courant et à oser prendre la parole dans cette crise aux racines profondes. Je partage l’analyse de Lysianne Gagnon dans La Presse où elle se demande « pourquoi tout ce mépris pour Martine Ouellet ? » et ceux qui ne se résignent pas au statu quo constitutionnel et qui veulent continuer le nécessaire combat pour notre indépendance, même si les conditions ne sont pas actuellement favorables.

Après le traitement des indépendantistes de « purs et durs », la prochaine étape sera-t-elle de les traiter de mésadaptés sociaux ? Martine Ouellet a toute mon admiration face à tous ceux qui ont honte d’afficher leurs couleurs indépendantistes en dehors des périodes électorales. Au nom de la rentabilité électorale, faut-il oublier nos convictions ?

Le 29 mars 2018

Une culture à adopter pour le bien de tous

J’enseigne aux adultes, aidant ceux et celles qui n’ont pu compléter leur 5e secondaire dans le délai prescrit pour toutes sortes de raisons. Chaque mois, nous avons des élèves qui entrent et d’autres qui sortent ayant réussi. Certains passent plusieurs années avec nous, quelquefois après quelques essais. Ils et elles repartent avec ce qui leur permettra de s’élancer, de s’intégrer dans cette société qui a une grande soif d’eux. Ils et elles repartent ayant grandi intellectuellement, mais aussi socialement, brisant le cercle vicieux de la pauvreté.

J’enseigne dans de petits centres, Asbestos et Windsor. De petits centres où il se fait de grandes choses. Récemment, notre ministre a lancé une idée de génie : le LAB-École. Tenter de créer des lieux où il fait bon vivre, enseigner et réussir. Le hic est que les besoins sont grands et les ressources publiques, limitées.

À Asbestos, par un heureux hasard, notre école répond bien à nos besoins : une grande salle centrale, des classes en périphérie avec plusieurs fenêtres dans un design circulaire. À Windsor, c’est autre chose. Un édifice de bureaux, mal adapté pour une école : aucune salle suffisamment grande pour réunir notre centaine d’élèves et de voir tout ce beau monde dans le blanc des yeux, un édifice divisé sur deux niveaux séparant les élèves d’intégration sociale dans le semi-sous-sol et le reste de la clientèle à l’étage — belle incongruité —, des racoins partout, très peu de fenêtres, bref, un édifice conçu pour autre chose qu’une école. Moi-même, j’enseigne dans un sous-sol sans aucune fenêtre, où l’aération laisse à désirer. Je ne peux rien laisser sur les murs, l’endroit servant aussi comme salle d’examen. Le local, long et étroit, s’est fait baptiser le sous-marin… Le jeudi, le groupe étant plus petit, je monte dans un petit local où j’ai alors accès à deux fenêtres et un tableau blanc interactif. Yé !

Il y a vingt ans, j’enseignais dans une école totalement privée. Chaque édifice ou ajout y porte un nom d’un donateur privé. Cette coutume anglo-saxonne fait cruellement défaut dans notre culture francophone du Québec. Il existe pourtant des bien nantis dans notre société. Ceux-ci sont des êtres, quoique ayant bien réussi financièrement, mortels comme vous et moi. Pourquoi ne pas léguer à notre société une partie de votre héritage ? Laisser quelque chose qui pourrait porter votre nom, lui assurant ainsi une pérennité. Créer un lieu incitant à la réussite, un lieu qui ferait une différence dans des centaines de vies, et ce, pour des années à venir.

Le 23 mars 2018