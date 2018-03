Nothingwood s’attache à la personnalité excentrique de Salim Shaheen, l’acteur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan, venu projeter quelques-uns de ses 110 films et tourner le 111e au passage à Kaboul.

V.O., s.-t.f. : Cinémathèque québécoise

V.O., s.-t.a. : Cinéma du Parc