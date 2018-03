Facebook — j’aime, j’aime pas… et puis?

Selon une étude réalisée par Wu Youyou, Michal Kosinski et David Stillwell de l’Université de Cambridge, parue dans la revue PNAS en janvier 2015, après une dizaine de clics « j’aime/j’aime pas », les jugements de personnalité faits par l’informatique sont plus précis que ceux faits par les humains. Par exemple, après plus de 10 clics, le système informatique vous connaît mieux que vos collègues de travail ; après plus de 70 clics, il vous connaît mieux qu’un ami ou un colocataire ; après plus de 150 clics, c’est mieux qu’un membre de la famille ; et après plus de 300 clics, c’est mieux que votre époux ou épouse.

Il n’est donc pas surprenant que Cambridge Analytica ait pu acquérir un profilage de sous-groupes pour influencer des votes lors des dernières élections américaines en utilisant des données provenant de Facebook.

Selon Benjamin Bayart, cofondateur de Quadrature du Net, les fondamentaux de la compagnie Facebook sont viciés. Les utilisateurs sont les produits à vendre. La question est : à qui vend-on ces données ? Comme Facebook ne semble pas vouloir changer de modèle d’affaires (le revenu net en 2017 s’élevait à 24 milliards $US — source : Statistica.com) et que nous n’avons aucune garantie que la compagnie ne vendra plus ses données, il est impératif de se soustraire de ce type de réseau. Mais chacun est libre de faire ce choix. Par contre, une autre approche serait de limiter l’accès à ces clics « j’aime/j’aime pas », en particulier lorsqu’il s’agit d’organismes publics comme Radio-Canada et la CBC. Car ce faisant, ils « collaborent » au profilage de leurs auditoires. Le coût social de ces clics « j’aime/j’aime pas » est trop élevé, car dans les faits, c’est la démocratie que l’on met en péril. Bref, c’est nous qui sommes les dindons de la farce et c’est nous qui avons le plus à perdre.

En attendant une législation sur la protection de nos données, il est impératif que tout organisme public se soustraie de Facebook ou de toute autre plateforme sujette à manipuler nos données pour l’avenir de la démocratie.

Pont-Rouge, le 27 mars 2018

L’arnaque de l’obsolescence programmée

La loi française définit « l’obsolescence programmée » comme l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Il faut réagir devant une telle arnaque. Nous ne pouvons plus accepter de jeter un petit appareil électrique de cuisine parce qu’il est impossible de trouver une pièce pour le réparer. Ces pièces n’existent plus. Cette surconsommation produit un taux inimaginable de déchets qui polluent notre environnement. Mon grille-pain acheté il y a trois ans est encore presque neuf, et comme il n’y a plus de garantie, on me refuse la petite pièce de rechange que j’accepterais volontiers de payer. Il n’y a pas si longtemps, nos spécialistes réparaient ces appareils et allongeaient leur durée de vie. Je n’arrive pas à mettre à la poubelle mon grille-pain. Cela me met mal à l’aise. On nous exploite et nous subissons cette escroquerie comme si c’était normal. Qui mettra fin à cette fraude ? Sinon, qu’est-ce que ça signifie, tous ces cris pour un monde plus vert ?

Québec, le 27 mars 2018

Le début d’un temps nouveau?

Le mouvement des jeunes américains pour le contrôle des armes à feu est porteur d’un espoir qui étonne et réjouit. Ils réussiront peut-être à faire évoluer une société qui, pour une bonne part, est restée accrochée à une lecture bête et primaire de la Constitution et de ses amendements de 1791. Les politiciens américains auraient d’ailleurs intérêt à méditer une phrase gravée au fronton du palais de justice de Bogotá : « Colombianos las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. » « Colombiens, les armes nous ont donné l’indépendance, mais seules les lois nous donneront la liberté » (Francisco de Paula Santander, 1792-1840, homme d’État colombien).

Montréal, le 27 mars 2018

