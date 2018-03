Collision entre une baleine et un Zodiac : des lacunes dans la sécurité

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) porte un jugement sévère à l’endroit de Croisières Essipit, l’entreprise qui opérait le Zodiac qui est entré en collision avec une baleine dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent en août 2016. Dans son rapport déposé mardi, l’organisme indépendant dresse un portrait sombre de la sécurité qui régnait à bord de l’embarcation. François Dumont, l’enquêteur principal régional pour le BST, évoque entre autres l’absence d’un système de récupération d’homme à la mer, des bouées de sauvetage inutilisables et l’absence, par la compagnie, d’une évaluation des risques. Sous la force de l’impact, deux personnes ont été éjectées de l’embarcation pneumatique à coque rigide. Les deux moteurs hors-bord ont été endommagés et ont cessé de fonctionner. Les deux personnes tombées à l’eau ont souffert d’hypothermie et étaient incapables de nager. Elles ont passé, en tout, 7 minutes dans les eaux froides. Elles portaient toutes deux des manteaux de flottaison. Selon le BST, Croisières Essipit aurait remis à neuf son équipement de sécurité, en plus de revoir les informations relatives à la sécurité fournies aux passagers avant le départ.