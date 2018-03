Rectificatifs

La photo principale publiée en première page du Devoir du samedi 24 mars était accompagnée d’une légende fautive. Il aurait fallu lire que les 18 000 demandeurs d’asile sont entrés au Canada de façon irrégulière et non illégale.

Une erreur s’est glissée dans le texte de Guillaume Bourgault-Côté intitulé « L’heure H pour le milieu culturel », publié samedi 24 mars dans notre cahier Perspectives. C’est bien Christine Bouchard (du regroupement En piste), et non Hélène Messier (de l’Association québécoise de la production médiatique), qui disait ceci à propos du plan d’action de la politique culturelle du gouvernement du Québec : « Québec a reçu plus de 450 mémoires, il y a eu un forum où les gens se sont exprimés, un comité a été formé sur les conditions socio-économiques… On espère que tout ce travail portera ses fruits. » Nos excuses.