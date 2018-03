La montagne pour tous et en toute sécurité

J’observe, ébahi, le débat sur le projet (pilote) de bloquer la circulation automobile de transit sur le mont Royal dès juin. Pour louable que soit l’objectif de rendre encore plus vert notre joyau montréalais, ceci sera source de moult inconvénients pour tout le monde fréquentant ce lieu unique pour s’y revigorer, se remplir les poumons, le découvrir, le montrer ou y passer un bon moment, y compris cyclistes et piétons. On peut d’ores et déjà prévoir en effet un encombrement de la circulation dans les rues entourant la montagne, comme l’avenue des Pins et Côte-Sainte-Catherine, mais aussi sur la voie Camillien-Houde même, en raison des deux culs-de-sac se faisant face au sommet. Plus de voitures passeront au même endroit, et plus souvent. L’air sur et autour de la montagne n’en sera aussi que plus pollué. Clément Ouimet n’a pas été heurté par un véhicule faisant le transit par la montagne. La circulation plus dense sur le versant oriental rendra encore plus tentant de faire un virage à gauche illégal à la hauteur du belvédère est pour simplement faire demi-tour, faute d’une autre solution. Il conviendrait en fait d’aménager au plus vite une manière d’accéder à ce belvédère et de le quitter en toute sécurité, tant en montant qu’en descendant. Et ce, en installant un arrêt obligatoire et un virage protégé à gauche aux deux extrémités dudit belvédère. Cela aiderait aussi à réduire la vitesse. Toute autre solution ne comprenant pas ceci n’améliorera pas la sécurité des piétons et cyclistes sur la voie Camillien-Houde. Les automobilistes inconscients et imprudents ne manquent pas, hélas, et il y en aura encore davantage à cet endroit avec la fin du transit automobile, et plus de victimes innocentes. Je suggère que le projet-pilote et ce qui suivra se limitent à installer une guérite quelque part entre la maison Smith et le lac des Castors empêchant le transit seulement aux heures de pointe, les mêmes par exemple que pour les couloirs de bus sur Côte-des-Neiges en semaine. Avec une vigilance policière appropriée, et des panneaux de signalisation annonçant cela aux deux entrées du parc pour les véhicules. On ne toucherait pas ainsi aux aménagements essentiels du parc et il continuerait d’être possible de montrer aux visiteurs les trois belvédères (Westmount, Chalet et Est) en un seul parcours sur la montagne. Soyons logiques et pratiques tout en pensant aux gens, en particulier les moins jeunes ou ceux mal desservis par le transport en commun, pour qui l’accès et la jouissance de ce lieu impliquent l’utilisation d’une automobile.

Le 18 mars 2018

La solidarité se construit

J’appuie la lettre publiée dans votre édition du 22 mars intitulée « Pour l’égalité femmes/hommes : oui à la combativité, non à la mesquinerie ». Et j’ajouterais que, parmi ces personnages politiques que sont aussi les dirigeants syndicaux à tous les niveaux ainsi que nos collègues syndicaux et du milieu communautaire, nombreux sont ceux qui se sont levés en assemblée ou en réunion pour nous appuyer, nombreux sont ceux qui ont poussé à la roue pour enraciner nos revendications et nous aider à les mettre en œuvre. Sans ces collègues, certains pas n’auraient pu être franchis car, en s’affichant ouvertement, ces collègues ont contribué à lever les obstacles qui freinaient l’adhésion à l’équité salariale, au régime d’assurance parentale, aux congés parentaux, au harcèlement sexuel, aux services de garde, et j’en passe. Il est parfois difficile de travailler dans des organisations mixtes, comme un parti politique, un syndicat ou un organisme communautaire, pour une militante féministe, mais mon expérience m’a appris que la solidarité, cela se construit avec le temps, même si parfois, et même souvent, cela nous semble une éternité. Et pour cela, je ne renierai jamais la contribution de mes collègues.

Montréal, le 22 mars 2018

