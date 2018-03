Les flâneurs

Papa a raison

Plusieurs sites s’adressent aux mères (célibataires ou en couple) pour échanger des trucs, des conseils, des informations et du soutien. Les pères sont beaucoup moins bien servis. Voici une exception notable : Fatherly (fatherly.com). Le site américain fondé en 2015 vise particulièrement les jeunes pères, même si les femmes constituent la moitié de l’audience. On y retrouve de tout, des vidéos, des podcasts et des articles de fond rédigés par des professionnels, mais aussi des reportages et des témoignages sur la santé, les finances personnelles, la paternité évidemment et même une section sur l’éducation des garçons et un volet culturel traitant des films, des émissions, des expos ou des jeux à découvrir entre père et fils ou filles. Le succès du site est phénoménal avec des millions de branchements par semaine. À quand un « paternel.com » au Québec ?