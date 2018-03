Lettres des lecteurs : où sont les femmes ?

Je suis une abonnée du Devoir depuis plusieurs années. Je suis très satisfaite de la qualité des articles et des dossiers que j’y trouve. Par contre, depuis le mois de décembre 2017, j’ai systématiquement noté qui est publié dans la section « La parole à nos lecteurs » (peut-être devrait-on féminiser le titre puisque l’inclusion est très d’actualité !) et je constate qu’il y a des hommes, beaucoup d’hommes publiés, mais les femmes… ça se compte sur les 10 doigts ! Le Devoir n’est pas d’emblée responsable de cette situation même s’il n’existe aucune raison de croire non plus que le sexisme soit absent de cette institution. Il semble que les femmes n’écrivent pas autant que les hommes. Si tel est le cas, il faut se demander pourquoi. Les femmes ont souvent la fâcheuse habitude de douter de leur parole et se « retiennent » alors qu’elles ont, comme les hommes, toutes les capacités de s’exprimer. Peu importe si nous craignons que les sujets abordés ne soient pas assez « pour tous » ou pas suffisamment « politique », opinons ! C’est l’ère du dépoussiérage, alors, Mesdames, à nos plumes !

Le 22 mars 2018

Les dérives du PLQ

On lit et on entend les dérapages du gouvernement Couillard dans nos médias tous les jours sans plus sourciller, tant on est habitués à ses dérives quotidiennes qui nous arrivent de partout. Si Jean Charest nous disait avoir les deux mains sur le volant, en plein dérapage qu’il était à l’époque, on se demande bien où le premier ministre Philippe Couillard pose les siennes aujourd’hui. On arrive même à se demander si le PLQ tout entier a pu profiter des bienfaits de la légalisation du cannabis avant tout le monde, tellement les errances de la formation politique ont l’air sorties tout droit du congélateur. Soit c’est le ministre Barrette qui nous annonce une hausse faramineuse du salaire des médecins spécialistes sans tiquer, alors que le personnel infirmier croule sous la tâche et que le système de santé navigue en eau trouble ; soit c’est le ministre Carlos Leitão qui nous avertit froidement qu’on ne va pas détruire l’économie du Québec pour sauver l’environnement. Sinon, c’est le ministre de la Faune, Luc Blanchette, qui nous parle de la disparition des caribous de Val-d’Or avec une certaine attitude, parce que, dit-il, ça ne servirait à rien de tenter de les sauver, victimes qu’ils sont depuis des décennies de coupes de bois intensives et d’activité minière. Ou bien c’est le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, sous la plume de son sous-ministre, dans une lettre à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, qui met en doute ouvertement la participation des autochtones dans la procédure d’évaluation environnementale de projets, visant à limiter le rôle des Premières Nations versus celui des experts scientifiques du gouvernement du Québec. Et ça continue. En début de semaine, le PLQ utilisait sans autorisation un extrait audio de Christine Beaulieu et l’image de sa pièce J’aime Hydro à des fins partisanes. Passible de poursuites judiciaires de la part des producteurs, le PLQ a vite retiré l’extrait fautif. Mais qu’est-ce qui se passe ? Y a-t-il un pilote dans le Bombardier ? On ne dirait pas. Parce que ça n’arrête pas.

Le 21 mars 2018

