Une destination exceptionnelle pour retraités

Idéalement situé sur les berges de la rivière des Prairies à Sainte-Dorothée, le Sélection Panorama est un complexe immobilier pour retraités inspiré des plus beaux projets de bord de mer. Actuellement en construction, il s’élèvera sur 30 étages et deviendra la plus haute tour du genre au Canada.

« Sélection Retraite a toujours aimé construire ses projets aux abords de plans d’eau ; on a plusieurs complexes qui sont situés sur les berges de rivières ou du fleuve Saint-Laurent, relève d’entrée de jeu M. Philippe Bouclin, directeur des projets spéciaux et de la programmation de Sélection Retraite. Cette fois-ci, on a un site exceptionnel qui est entouré d’arbres, mais qui n’est pas immense. Pour que les résidents puissent profiter du terrain au maximum et bénéficier de vues magnifiques sur la région, on a choisi de créer un projet en hauteur. »

Un air de vacances

Par son architecture contemporaine, sa généreuse fenestration et ses balcons vitrés, le Sélection Panorama rappellera les plus beaux complexes immobiliers des destinations soleil haut de gamme. Il comprendra un total de 286 logements, dont 204 appartements en location, 48 condos avec services et 32 unités de soins. Ceux-ci seront de topologies variables, allant du petit studio efficacement aménagé au vaste appartement de trois chambres à coucher.

« Nous aurons aussi des suites pour permettre aux résidents de passer quelques jours auprès de leur famille en visite, signale M. Bouclin. Ça leur permettra d’accueillir leurs proches quand ils le souhaitent. »

L’élégance et le charme balnéaire du Sélection Panorama se refléteront également dans les aires communes du projet. Celles-ci rappelleront les espaces de détente si prisés des établissements de villégiature de prestige. Une salle de bal, un simulateur de golf 3D, un centre de quilles et de pétanque intérieur, un salon de billard, un cinéma, une piscine, un gymnase et une salle à manger y seront notamment aménagés. L’endroit comprendra également un bureau médical avec personnel infirmier sept jours sur sept, une pharmacie, un centre d’esthétique et un salon de coiffure.

À l’extérieur, les résidents pourront profiter de magnifiques aménagements paysagers, d’une cour intérieure, de jardins verdoyants, de jeux de Shuffleboard et d’une marina où ils pourront amarrer leurs embarcations nautiques. Ils auront également le loisir d’emprunter les sentiers pédestres ou les pistes cyclables du secteur pour parcourir à leur rythme les berges de la rivière des Prairies.

Un complexe exemplaire

Dans l’industrie des résidences pour retraités, le Sélection Panorama se positionne comme l’un des projets les plus remarquables sur le marché. À preuve, lors du dernier gala The Globals — Over 50’s Housing Healthcare qui avait lieu à Londres en novembre, le complexe a remporté le prix du Most Outstanding Vertical Retirement Living Project of 2017. Tenu annuellement, cet événement d’envergure récompense le travail d’excellence des individus et des entreprises oeuvrant dans les domaines de l’habitation, de la santé, des technologies et du tourisme médical pour retraités à travers le monde.

« C’est une très belle reconnaissance pour nous, confie M. Bouclin. Nous prévoyons d’exporter des complexes comme le Panorama dans les grands centres urbains du monde et un prix comme celui-là, qui nous donne une visibilité internationale, ça nous permet vraiment de nous démarquer. »

Échéancier

La construction du Sélection Panorama étant bien entamée, Sélection Retraite prévoit de livrer les premiers logements du projet en juillet 2018. « Nous allons les livrer en deux temps, conclut M. Bouclin. Ceux des quinze premiers étages seront livrés cet été et ceux des étages restants le seront en novembre. »

Réseau sélection Depuis près de 30 ans, Réseau Sélection crée des milieux de vie pour valoriser et rassembler les générations.Au cours de la dernière année, le groupe immobilier a créé deux divisions, REZ immobilier et Sélection Retraite, pour distinguer son offre. REZ crée des projets multirésidentiels et intergénérationnels, alors que Sélection Retraite, qui compte plus d’une quarantaine de projets à travers le Québec, conçoit et gère des complexes pour retraités. Cette division constitue aujourd’hui la première entreprise privée du secteur des complexes résidentiels pour retraités au Canada.



