Les Développements Bois-Franc

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Là où le nouvel urbanisme prend forme

Sur le terrain de 200 hectares de l’ancien aéroport de Cartierville, un nouveau quartier voit le jour. Le Groupe Montclair s’y active depuis 1994 et y a construit déjà 2000 logements. D’ici cinq à dix ans, 1000 nouvelles habitations s’ajouteront au projet. Ici, on retrouve un milieu de vie exceptionnel, idéal pour les gens actifs, avec 47 km de pistes cyclables et de sentiers pédestres. Au centre du quartier se trouve aussi le parc du Bois-Franc, d’une superficie de 1,25 million de pieds carrés, avec un grand lac. Le quartier se distingue d’ailleurs par l’importante surface consacrée au vert et au bleu, soit près du tiers du territoire.

L’architecture des habitations est aussi distinctive. Grâce à la présence d’une servitude architecturale, les promoteurs doivent respecter une uniformité d’ensemble en ce qui concerne l’enveloppe extérieure des bâtiments. Par exemple, on ne trouve aucune coupole sur les murs extérieurs des bâtiments. Cette uniformité architecturale contribue à l’originalité du quartier.

Dans le secteur, on trouve aussi des habitations adaptées à tous les besoins. Des condos avec une à trois chambres à coucher et des maisons de ville en rangée. « Nous sommes en affaires depuis 75 ans et nous avons réalisé plusieurs immeubles résidentiels et des travaux de génie civil, dont des stations de métro, raconte M. Galardo. Nous avons construit des habitations à L’Île-des-Soeurs, à Mont-Tremblant et deux tours de logements de huit étages à Anjou-sur-le-Lac. »

Prochain défi, construire le DOT

Bien qu’il reste à Montclair moins d’une centaine de maisons à construire dans le quartier, le groupe s'emploiera surtout à l’avenir à développer le DOT (développement orienté vers le transport ou, en anglais, TOD pour Transit Oriented Development) autour de la gare Bois-Franc. Un DOT est un milieu de vie complet, vivant, aménagé autour d’une gare (ou d’une station de métro), où les résidents ont accès à toutes les commodités (épiceries, coiffeur, banque, café, etc.) à distance de marche.

Selon M. Galardo, plus de 1000 logements sont prévus près de la gare Bois-Franc. « Nous avons déjà construit le WR et le WR2 et nous travaillons en ce moment aux projets Lekinox et Alizé, affirme-t-il. Pour nous qui construisions avant des bâtiments exclusivement résidentiels, il s’agit d’un beau défi, car nous planifions de construire à l’avenir plusieurs bâtiments à usage mixte (commerce et habitation). C’est déjà commencé avec le WR et le WR2. »

Ces bâtiments ont une architecture particulière comprenant un grand basilaire de 18 pieds de hauteur au rez- de-chaussée (là où se trouvent les commerces).

M. Galardo croit que la zone DOT deviendra le secteur névralgique du quartier Bois-Franc. « Grâce à la proximité de la gare du REM, les gens pourront accéder rapidement au centre-ville sans utiliser leur voiture, dit-il. En plus, ils auront un accès facile au parc du Bois-Franc et aux services de proximité. »

Des résidences très efficaces

Montclair ne bâtit pas seulement des résidences d’une qualité supérieure, elle cherche aussi à réduire l’empreinte écologique de chacun d’elles. « La majorité de nos bâtiments sont certifiés LEED or, la deuxième distinction du LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en importance », affirme M. Galardo. Pour obtenir cette certification, Montclair a dû se conformer à plusieurs exigences. Le quartier Bois-Franc sera donc écologique, proche de la nature, pro-transport actif (vélo et marche) et relié à un réseau de transport rapide et moderne (le REM).

Quelques réalisations du Groupe Montclair

Toutes les copropriétés mentionnées plus haut sont situées dans le quartier Bois-Franc, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

groupe montclair Nicolas Galardo, directeur des ventes et du marketing du Groupe Montclair, oeuvre au sein de l’entreprise familiale depuis plusieurs années. Il croit beaucoup au développement à moyenne densité qui prend forme autour de la gare Bois-Franc (qui deviendra vers 2021 une gare du Réseau express métropolitain, le REM). Ce quartier sera composé de bâtiments de quatre à cinq étages comprenant de 50 à 100 logements, dont plusieurs auront un usage mixte (commerces et résidences). C’est ce qu’on appelle un DOT (développement orienté vers le transport). « En construisant des bâtiments de ce type, cela contribue à réduire l’étalement urbain et l’empreinte écologique associée à l’habitation de type bungalow », affirme Nicolas Galardo, qui ajoute que l’entreprise bâtira surtout des habitations à moyenne densité à l’avenir. » Nicolas Galardo, directeur des ventes et du marketing du Groupe Montclair, oeuvre au sein de l’entreprise familiale depuis plusieurs années. Il croit beaucoup au développement à moyenne densité qui prend forme autour de la gare Bois-Franc (qui deviendra vers 2021 une gare du Réseau express métropolitain, le REM). Ce quartier sera composé de bâtiments de quatre à cinq étages comprenant de 50 à 100 logements, dont plusieurs auront un usage mixte (commerces et résidences). C’est ce qu’on appelle un DOT (développement orienté vers le transport). « En construisant des bâtiments de ce type, cela contribue à réduire l’étalement urbain et l’empreinte écologique associée à l’habitation de type bungalow », affirme Nicolas Galardo, qui ajoute que l’entreprise bâtira surtout des habitations à moyenne densité à l’avenir. »