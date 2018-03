Groupe Quorum: Condos L|L Laval-Sur-Le-Lac

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Un projet luxueux aux airs de station balnéaire

Niché sur la pointe ouest de l’île Jésus, à quelques pas d’un club de golf, de la rivière des Mille-Îles et d’un boisé luxuriant, le projet d’habitation haut de gamme L|L Laval-sur-le-Lac a de quoi faire rêver. Ayant des airs de chic station balnéaire, il se démarque par son architecture saisissante et son emplacement exceptionnel. Presque achevée, la construction de sa première phase annonce un ensemble immobilier à couper le souffle.

S’adressant aux acheteurs expérimentés à la recherche d’un coin de paradis à proximité de la métropole, L|L Laval-sur-le-Lac est un projet immobilier développé par le Groupe Quorum et le Groupe Marsan. À terme, il comptera quatre îlots de six étages surmontés de mezzanines. Chacun de ses bâtiments abritera entre 24 et 30 logements de luxe dont les superficies varieront entre 1500 et 4000 pieds carrés.

Blancs et pourvus d’une généreuse fenestration, les quatre îlots du projet seront aménagés en quinconce les uns à proximité des autres, mais ils seront tous dotés d’entrées indépendantes. Conçus par le cabinet d’architectes Lemay + DAA, ils évoqueront les plus belles stations balnéaires du monde.

« Pendant longtemps, Laval- sur-le-Lac a été un lieu de villégiature pour les gens de la ville de Montréal », indique Maxime Laporte, directeur du développement immobilier chez Groupe Quorum. « Les gens prenaient le train et venaient y faire des activités comme le curling, la voile ou le golf. On a voulu conserver cet esprit de villégiature et ça s’est notamment traduit dans l’architecture et l’aménagement du projet. »

L’ensemble immobilier comprendra d’ailleurs des espaces communs rappelant ceux des luxueux complexes immobiliers des destinations soleil. Il sera doté d’une piscine intérieure à débordement, d’un salon privé et d’un studio de conditionnement physique largement équipé. Un terrain de tennis sera également aménagé sur le site.

Un projet primé

Même s’il n’en est encore qu’aux balbutiements de sa construction, le complexe récolte déjà les honneurs. En novembre dernier, le projet a obtenu deux Canadian Property Awards dans les catégories Development Marketing Canada et Residential Development Canada. Affiliés aux prestigieux International Property Awards, les Canadian Property Awards récompensent chaque année les architectes, les designers et les promoteurs de projets immobiliers qui se sont le plus distingués à l’échelle du pays.

« C’est à notre connaissance la première fois qu’un projet du Québec gagne, relève M. Laporte. On était en compétition avec de grands projets de Toronto et de Vancouver. On est très fiers d’avoir gagné ! Ça démontre que Laval-sur-le-Lac est un projet de qualité internationale. »

Échéanciers

La livraison des logements de la première phase du projet L|L Laval-sur-le-Lac débutera sous peu. Déjà entamée, la construction de la phase II se poursuivra pendant encore quelques mois. Quant aux ventes, elles vont bon train. Celles de la phase III viennent de démarrer et seuls quelques appartements sont toujours disponibles dans les phases I et II du projet. D’après les projections du promoteur, l’ensemble immobilier devrait être achevé en 2021.

groupe quorum Oeuvrant dans le domaine de l’habitation depuis plus de 30 ans, le Groupe Quorum a depuis ses débuts assuré la planification, la promotion, la construction et la vente de près d’une trentaine de projets immobiliers.



L’entreprise estime qu’en cette ère où les villes de la région métropolitaine s’efforcent de densifier leur territoire, l’intégration de nouveaux projets immobiliers urbains devrait se faire dans le respect des milieux existants et favoriser la mixité.



