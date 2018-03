Pointe-Nord - Un quartier aux multiples atouts

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Au cours des dernières années, le secteur nord-est de L’Île-des-Soeurs a fait l’objet d’un développement très différent de tout ce que la Corporation Proment a entrepris jusqu’ici. Ce promoteur, responsable d’une grande partie du développement de l’île, est en train de créer un village urbain où les résidents jouiront d’une qualité de vie exceptionnelle.

Sur le site, le premier édifice Zuni (sept étages) a été livré en 2009. Depuis, les tours de logements Evolo 1, Evolo II et Evolo S ont été terminées. Les deux premières tours comptent 30 étages, tandis que la tour Evolo S comprend 26 étages, pour un total de 741 logements. « Nous avons déjà livré 1000 condos à Pointe-Nord et les commentaires des résidents sont très élogieux », précise Ilan Gewurz, premier vice-président et responsable des ventes, du marketing et de la location commerciale à Proment. « Les gens adorent le quartier avec ses commerces de proximité où ils peuvent y rencontrer leurs voisins et amis. On peut même louer des kayaks pour aller sur le fleuve et admirer les feux d’artifice. »

Pour compléter ce village urbain, d’autres édifices seront ajoutés. Evolo X, tour de 36 étages, est présentement en construction et est presque vendue en totalité. On ajoutera quelques maisons de ville et le MYX, un édifice qui sera d’une hauteur moyenne et d’usage mixte (commerce et résidence). Ces édifices seront inaugurés en 2020.

L’aménagement du quartier Pointe-Nord a demandé beaucoup de planification de la part de Proment. « Nous avons travaillé pendant deux ans avec des urbanistes pour préparer le plan d’ensemble du quartier, dit Ilan Gewurz. On voulait créer un village où tout est accessible à distance de marche et où l’on peut profiter de la proximité du fleuve. En collaboration avec l'Arrondissement, nous avons préservé les berges et y avons aménagé des sentiers pédestres et des pistes cyclables. Un vaste parc riverain doté d’un promontoire permet aux gens d’admirer le fleuve. Cela est très différent du reste de L’Île-des-Soeurs. »

Proment voulait aussi créer un village urbain où les résidents auront un accès facile à des commerces de proximité, de type artisanal (par exemple, la boulangerie Mamie Clafoutis). « Nous voulons qu’il y ait une vie de quartier du même genre de celle que l’on retrouve en Europe. On voulait recréer une petite rue Bernard au bord de l’eau », raconte M. Gewurz. La Pointe-Nord sera très vivante et les résidents ont déjà commencé à se mobiliser. Par exemple, l’an dernier, le groupe Demain L’Île-des-Soeurs a invité les résidents à participer à des activités de jardinage urbain.

Le promoteur voulait aussi que les résidents profitent de vues uniques sur le fleuve et sur le centre-ville de Montréal. L’agencement des tours a donc été pensé en fonction de cela. « Toutes les tours offrent de belles vues, affirme M. Gewurz. La tour Evolo X sera toutefois celle où la vue sur le fleuve et le centre-ville sera la plus extraordinaire. »

Un emplacement stratégique

Le quartier Pointe-Nord est sans contredit un emplacement stratégique à proximité des grands axes routiers et du réseau de transport en commun. Le quartier est déjà bien desservi par différentes lignes d’autobus, mais, en 2021, une gare du Réseau express métropolitain (REM) sera érigée à une centaine de mètres des habitations. Un atout indéniable pour les résidents. En attendant, les résidents peuvent se rendre au centre-ville en auto en cinq minutes seulement ou au marché Atwater en 15 minutes à vélo.

Un quartier écologique

Proment a voulu aussi créer un environnement à faible empreinte écologique. En effet, Pointe-Nord est l'un des premiers quartiers au Canada à avoir obtenu la certification LEED Neighbourhood Development du US Green Council Building. On y retrouve un milieu de vie sain et responsable fait de matériaux de construction non toxiques et de provenance locale. « Les tours Evolo I et II ont déjà été certifiées LEED Or et nous espérons recevoir la certification LEED pour les autres tours », dit le vice-président développement et construction, Louis-Joseph Papineau.



Corporation Proment De gauche à droite : Louis-Joseph Papineau, ing. VP développement et construction, Samuel Gewurz, président, Ilan Gewurz, VP exécutif.



Fondée en 1965, la Corporation Proment est le principal promoteur de L'Île-des-Soeurs. Depuis quelques années, Ilan Gewurz, fils du président de Proment et premier vice-président, est très impliqué dans l'entreprise. Juriste de profession, il a vécu pendant 15 ans à San Francisco, New York et Tel-Aviv. « Durant mon séjour à l’étranger, j’ai vu de beaux aménagements et des quartiers animés et vivants, dit-il. Lorsque je suis revenu à Montréal, j’ai voulu reproduire ici ce que j’ai vu ailleurs. Le développement du quartier Pointe-Nord, à L’Île-des-Soeurs, nous offrait cette occasion extraordinaire. Je crois, comme promoteur, qu’il ne faut pas seulement construire des édifices, mais aussi des milieux de vie. » Pour développer encore plus l’esprit de quartier, Ilan Gewurz a aussi insisté pour qu’il y ait des commerces artisanaux à Pointe-Nord.



PORTEFOLIO Vistal I et II



Cet ensemble immobilier comprenant deux tours de 25 étages a été le premier au Québec à recevoir la certification écologique LEED or. « Avec ces tours, nous avons pris le virage écologique », dit Louis-Joseph Papineau. Inaugurées à la fin des années 2000, elles sont équipées d’un système géothermique qui fournit 35 % des besoins en chauffage des espaces communs. La priorité a aussi été donnée aux matériaux fabriqués localement, les déchets de construction ont été recyclés et des peintures sans composés organiques volatils (COV) ont été utilisées.











Verrières sur le Fleuve I, II, III, IV et V et VI



Il s’agit des premiers immeubles d'habitation construits par Corporation Proment, de 1980 à 1988. Ce complexe de condos primé est constitué de sixluxueuses tours, abritant, en tout, 863 logements et entourées de magnifiques jardins aménagés au bord du fleuve Saint-Laurent. « Les Verrières sur le Fleuve ont jeté les bases de la philosophie de Proment, qui se résume en cinq points : vues imprenables, espaces communs bien pensés, qualité de construction, bon rapport qualité-prix et unités bien planifiées », précise Samuel Gewurz, président de la Corporation Proment.









Les tours Evolo



Situées dans le nouveau quartier Pointe-Nord de L'Île-des-Soeurs, ces deux tours de 30 étages chacune, certifiées LEED or, « poussent le concept écologique des tours Vistal plus loin, car elles sont situées au coeur d'un village urbain (en développement), à côté d'une place publique et à proximité du centre-ville », affirme Ilan Gewurz.