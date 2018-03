Un paysage immobilier en pleine évolution

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Un peu partout dans la province, les promoteurs façonnent le visage des villes. Ils créent des milieux de vie répondant aux exigences de la vie moderne. L’ancien et le nouveau s’y côtoient, ainsi qu’une diversité de styles architecturaux. Le paysage immobilier est en évolution constante.

À partir des années 1960, les grandes villes québécoises se sont beaucoup développées et étendues. La construction d’habitations unifamiliales en a été la grande raison. Au début des années 2000, ce type d’habitation a commencé toutefois à perdre en popularité. Par exemple, dans le Grand Montréal, les mises en chantier d’unifamiliales sont en baisse constante, passant de 8000 en 2007 à 2500 en 2016, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Pendant ce temps, la construction de logements collectifs (y compris les copropriétés) tourne autour de 15 000 par an depuis 2007. Cette tendance risque de se poursuivre, notamment en raison du vieillissement de la population. Les personnes âgées, et même les plus jeunes, semblent préférer vivre en copropriété, un type d’habitation qui demande moins d’entretien. Les promoteurs se sont adaptés à cette nouvelle réalité.

Un territoire appelé à se développer autrement

Un changement de vision de l’urbanisme a aussi milité en faveur du développement de la copropriété dans des immeubles à moyenne et haute densité. Ainsi, depuis 2012, les plus grandes communautés urbaines du Québec mettent en oeuvre leur plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), dont l’objectif est de réduire l’étalement urbain en densifiant l’habitat. Au cours des prochaines années, on verra donc apparaître encore plus d’habitations multilogements. Plusieurs de ces projets, réalisés par des promoteurs, se font et se feront autour de gares ou de stations de métro, avec services et commerces à proximité. C’est ainsi qu’un village urbain verra bientôt le jour à Pointe-Nord sur l’île des Soeurs (proche d’une gare du futur Réseau express métropolitain), qu’un centre-ville se développe autour de la station de métro Montmorency à Laval et qu’un grand projet immobilier est sur la planche à dessin autour du métro Longueuil.

Les promoteurs s’adaptent au vieillissement

Au fil des années, les promoteurs ont aussi répondu aux besoins des aînés en construisant des résidences adaptées. Dans ces habitations, les résidents ont souvent un accès facile à des soins infirmiers, à des repas et à des activités sociales. Certains promoteurs ont même fait de ce créneau une spécialité.

Un paysage urbain en changement

Sous l’influence des promoteurs, donc, les paysages urbains changent. D’anciennes zones industrielles ont disparu pour être remplacées par de grands ensembles résidentiels. Des territoires anciennement agricoles se sont urbanisés. Ce cahier présente quelques réalisations de cinq grands bâtisseurs.