Quoi surveiller cette fin de semaine

Le chiffre du jour: 2017

Voilà, on y est presque: la fin de 2016, et le passage à 2017. Un peu partout au monde, les traditionnelles célébrations (Sydney, New York, Paris ou Copacabana, notamment) se tiendront dans des contextes de sécurité resserrée — la dernière année ayant été assombrie par plusieurs attentats meurtriers contre des civils.