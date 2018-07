Pour votre info: quoi surveiller aujourd'hui?

La procession du jour: Castro parcourt Cuba

On transporte le deuil : de La Havane jusqu’à Santiago, un cortège de 1000 km pour Fidel Castro à compter d’aujourd’hui et jusqu’à samedi. Entre les deux plus grandes villes du pays, les cendres de l’ex-dirigeant cubain suivront le chemin inverse de celui qu’il avait emprunté en 1959, au lendemain de la victoire de la révolution.

Mardi, des centaines de milliers de Cubains ont participé dans la capitale à une grande cérémonie hommage à celui qu’on appelait le Lider Maximo.