Privilégions les énergies vertes pour sauver notre planète

Depuis quinze ans, l’air et les océans se réchauffent rapidement. Ces derniers s’évaporent davantage, causant de nombreuses tempêtes violentes. Les gaz à effet de serre s’échappant des océans et du pergélisol accélèrent le réchauffement. Le niveau des mers monte ; en Floride, lors des plus hautes marées, l’eau refoule dans les rues par les égouts pluviaux. La chaleur assèche les sols et les récoltes manquent. Les maladies tropicales remontent vers le nord. Selon 750 économistes interrogés, les changements climatiques sont la principale menace pour l’économie. C’est grave.

Pourtant, Al Gore est optimiste, car la production des énergies éolienne et solaire croît de manière exponentielle. Les piles sont plus performantes. Les coûts des énergies vertes baissent et rejoindront bientôt ceux des énergies fossiles. Les pays, riches et pauvres, adoptent rapidement ces nouvelles énergies. Les investissements affluent.

Le temps presse, et nos enfants vivront avec les conséquences de nos choix. Pour eux, refusons de soutenir une production accrue de combustibles fossiles, même si leur extraction et leur transport étaient sécuritaires à 100 %. Que ceux qui veulent faire beaucoup d’argent le fassent avec les énergies vertes, pas en détruisant le climat.

Deuxièmement, refusons les accords commerciaux comme le Partenariat transpacifique. Le « fait ailleurs » entraîne la désindustrialisation ici et nécessite d’énormes quantités de combustibles pour le transport des marchandises. Pire, le PTP permettrait aux entreprises de poursuivre un État dont les politiques, d’achat local par exemple, nuiraient aux profits qu’elles anticipent.

Vive le soleil, le vent, l’efficacité énergétique et la proximité.

Montréal, le 13 mars 2016

Le délicat débat sur l’immigration

Un débat qui revient de façon cyclique dans l’actualité a refait surface cette semaine. Après l’ADQ et le PQ, c’est au tour de la CAQ de remettre en question le taux d’immigration du Québec, considérant notre difficulté collective à intégrer nos immigrants.

Je ne crois pas que les questions soient injustifiées, mais il semble qu’il soit difficile au Québec de soulever un tel débat sans un dérapage indécent de part et d’autre. La racine du problème est la même que celle soulevée lors des auditions de la commission Bouchard-Taylor, soit le manque de balises claires au Québec. Comme on le dit souvent, « c’est l’fun quand c’est clair ».

Le PLQ entretient la mince ligne rouge dans ce débat par opportunisme politique, au même titre qu’il parle de souveraineté de façon périodique pour garder un certain niveau de crainte, notamment chez les anglophones.

Nous sommes seulement en 2016, mais il faut se poser la question dès maintenant : peut-on continuer dans un régime démocratique en prenant constamment des décisions en fonction de la peur de l’autre ou peut-on avancer comme société et parler d’enjeux sans provoquer de tempête médiatique ?

Il nous faut un changement de paradigme au Québec et je crois que la CAQ n’est pas très loin de représenter ce changement. Il reste à voir ce que le PQ va devenir.

Le 10 mars 2016