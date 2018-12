Marie, reine d’Écosse

Thomas Imbach livre une biographie épurée et moderne de Mary Stuart, reine d’Écosse, un temps reine de France, au destin rocambolesque en plein XVIe siècle. Avec la fougueuse et remarquable Camille Rutherford dans le rôle-titre, cette souveraine au cruel destin revit au milieu de paysages arides, en femme amoureuse, courageuse et maladroite, devant une caméra de proximité qui la rend vivante. On se perd parfois dans sa galerie de maris, d’ennemis, de conseillers, en mal de perspective historique, mais le lyrisme âpre du film, loin de la production spectacle, lui confère un charme rugueux et un mystère.



