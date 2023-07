Une délégation américaine a rencontré des représentants talibans à Doha

Des responsables américains ont rencontré des représentants talibans lors de réunions à Doha, où ils ont dénoncé la répression des droits humains en Afghanistan tout en évoquant certaines avancées notamment dans la lutte contre l’opium, selon un compte rendu lundi du département d’État.

Parmi les participants à ces discussions, qui se sont tenues dimanche et lundi à Doha, au Qatar, le représentant spécial pour l’Afghanistan Thomas West, l’envoyée spéciale pour les femmes et les filles afghanes et les droits humains Rina Amiri, ainsi que la cheffe de la mission américaine pour l’Afghanistan Karen Decker, qui est basée à Doha.

Côté taliban, le communiqué du département d’État cite « de hauts représentants talibans », sans les identifier, ainsi que des « technocrates professionnels ».

Le Qatar joue un rôle clé pour servir les intérêts américains depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021 après le retrait des forces américaines d’Afghanistan.

Lors de la réunion, la délégation américaine a exprimé la « préoccupation profonde » des États-Unis face à la crise humanitaire en Afghanistan, et accusé les talibans de la « détérioration de la situation des droits humains, particulièrement vis-à-vis des femmes, filles et communautés vulnérables ».

Depuis leur prise de pouvoir, les autorités talibanes n’ont cessé d’imposer des lois pour faire respecter leur vision austère de l’islam, brûlant par exemple des instruments de musique confisqués samedi dans la province d’Herat (ouest).

Dans le même temps, la délégation a « pris note » de l’« engagement renouvelé » des talibans à ne pas laisser leur pays servir de plateforme à des attaques visant les États-Unis et leurs alliés, reconnaissant « une diminution des attaques terroristes d’ampleur visant des civils afghans ».

Washington a aussi appelé à la « libération immédiate de citoyens américains détenus » en Afghanistan.

Concernant la lutte contre l’opium, les États-Unis disent reconnaître une « baisse significative » des surfaces cultivées cette saison depuis l’interdiction faite par les talibans de cultiver la plante dont est extrait l’opium.

Enfin, la délégation américaine a rencontré des représentants de la banque centrale afghane et du ministère des Finances, disant « prendre note » d’une inflation en baisse et d’une hausse des exportations et importations de marchandises en 2023. Elle s’est dite « ouverte à un dialogue technique concernant des questions de stabilisation économique prochainement », selon le communiqué.