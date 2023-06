La livre turque s’effondre après l’élection d’Erdoğan

La livre turque a chuté mercredi de plus de 7 % et atteint de nouveaux records à la baisse par rapport au dollar et à l’euro, dix jours après la réélection du président Recep Tayyip Erdoğan.

La monnaie turque, soutenue massivement par la Banque centrale turque avant les élections présidentielle et législatives de mai, s’échangeait peu après 8 h autour d’un dollar américain pour 23,15 livres turques, soit -7 %.

Elle perdait encore davantage de terrain face à l’euro (-7,7 %), après avoir franchi la barre symbolique de 25 livres pour un euro. Il s’agit de la plus forte baisse de la livre sur une journée depuis la dégringolade survenue fin 2021.

La monnaie évoluait à moins de 20 livres pour un dollar et moins de 21,50 livres pour un euro avant le second tour de l’élection présidentielle le 28 mai.

Le nouveau ministre turc des Finances, Mehmet Simsek, un expert reconnu et respecté des marchés nommé samedi soir, a reconnu en fin de journée qu’il n’y avait « pas de solution rapide » pour redresser la monnaie.

Dans un message sur Twitter, il réaffirme son engagement à « respecter les règles » : « Notre priorité immédiate est de renforcer notre équipe et de concevoir un programme crédible », assure-t-il.

La banque centrale turque a dépensé près de 30 milliards de dollars pour soutenir la monnaie nationale entre le 1er janvier et le scrutin présidentiel, envoyant ses réserves de change en terrain négatif pour la première fois depuis 2002.

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, qui a conduit ces dernières années une politique monétaire hétérodoxe, a fait appel à M. Simsek pour endiguer l’inflation (39,6 % sur un an en mai) et remettre l’économie turque sur les rails.

Lors de sa prise de fonctions dimanche, le ministre a prévenu qu’il faudrait revenir à des « mesures rationnelles » pour redresser l’économie.

« Coma »

« Je pense que nous voyons l’impact de Simsek qui pousse la Banque centrale turque vers une politique rationnelle — ce qui signifie une monnaie plus faible et compétitive », a estimé mercredi Timothy Ash, analyste spécialiste des marchés émergents au cabinet BlueBay, pour qui « nous assistons à une normalisation » de la politique monétaire turque.

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, la livre turque sort du « coma » et « va passer de nouveau d’un record à l’autre ».

« Personne ne sait ce que le gouvernement [turc] veut vraiment faire, mais nous savons qu’il y a, après les élections, un effort pour sortir d’une politique monétaire absurde et revenir à des choix plus orthodoxes », affirme-t-elle.

« C’était inévitable », indique pour sa part à l’AFP l’économiste Güldem Atabay.

Pour elle, cette chute de la livre devrait durer jusqu’à la décision de la banque centrale sur les taux d’intérêt le 22 juin. « Quelle sera la hausse des taux d’intérêt ? Si c’est 25 points de base […], cela ne changera rien. Vont-ils passer de 8,5 % à 20 % ? Nous verrons », ajoute M. Atabay.

Les analystes estiment qu’une forte hausse du taux directeur, actuellement stable à 8,5 % depuis fin février, pourrait aider à redresser l’économie turque.

Le président Erdoğan a contraint la Banque centrale turque à abaisser régulièrement ses taux d’intérêt, contribuant à la flambée de l’inflation.

À rebours des théories économiques classiques, le chef de l’État turc estime que les taux d’intérêt élevés favorisent l’inflation.

M. Erdoğan a, à plusieurs reprises, invoqué les préceptes de l’islam, qui interdit l’usure et affirme que les taux d’intérêt élevés sont promus par un « lobby » étranger.