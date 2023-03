«Continuez de vous éduquer par tous les moyens possibles»

À 75 ans, Mahbouba Seraj dirige l’un des seuls refuges pour femmes toujours ouverts en Afghanistan. « Les besoins sont criants », laisse-t-elle tomber en entrevue au Devoir. Et le danger est constant pour celles qui portent assistance à ces femmes rongées par la violence, la détresse et la pauvreté. « Mais c’est ma responsabilité en tant qu’être humain mature de rester dans mon pays et de faire ce que je fais », explique celle qui a été nommée pour le prix Nobel de la paix de 2023.

Dès le lendemain de la chute de Kaboul, il y a un an et demi, des talibans sont venus cogner à la porte du refuge que dirige Mahbouba Seraj depuis 2019. « Les hommes en Afghanistan — même avant la prise de pouvoir des talibans — pensent que les refuges sont des bordels », se désespère la militante pour les droits des femmes. « Les talibans voulaient venir voir s’il y avait des hommes à l’intérieur. »

Devant leur insistance, la septuagénaire a laissé un des talibans entrer après avoir demandé aux femmes hébergées de se couvrir la tête et de se rassembler dans une même pièce. « Il a vu notre travail et il a pris des notes », dit-elle. Depuis, le refuge, qui accueille 63 femmes à Kaboul et qui reçoit un soutien financier de l’ONU, a pu demeurer ouvert. « Ils savent que je suis disponible à tout moment pour répondre à leurs questions. »

L’idée que les services offerts depuis 2003 par le refuge sont indispensables semble aussi avoir fait son chemin. « Des policiers retrouvent des femmes, battues et confuses, dans les rues, au milieu de la nuit, pas parce qu’elles ont commis un crime et qu’elles doivent être emmenées en prison, mais parce qu’elles se sont sauvées de chez elles pour sauver leurs vies », souffle l’Afghane depuis New Delhi, où elle participait la semaine dernière à une conférence internationale.

À côté d’elles

Après avoir passé plus de deux décennies en exil aux États-Unis, Mahbouba Seraj est rentrée en Afghanistan en 2003 pour consacrer sa vie à « être la voix des femmes sans voix ». Lorsque les talibans ont repris le contrôle du pays en 2021, la militante est restée sur place.

« Ces femmes ont besoin que quelqu’un reste ici pour elles, que quelqu’un travaille pour elles, parle pour elles, se tienne à côté d’elles », soutient celle qui a été nommée parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2021 par le magazine Time. « Le danger est toujours là. Mais c’était ma responsabilité de rester, témoigne-t-elle. Ce pays, c’est toute ma vie. »

Désormais confinées à leur rôle d’épouse, les femmes assistent depuis l’arrivée au pouvoir des talibans à l’élimination, décret par décret, de leurs droits les plus fondamentaux. Elles ne peuvent plus travailler ni étudier dans les écoles secondaires et les universités. Leur visage doit être couvert en tout temps en public. Elles ont besoin d’être accompagnées d’un « mahram » (un homme de leur famille) pour aller chez le médecin, prendre l’avion, se déplacer dans les transports publics, etc.

Mahbouba Seraj dit, elle, ne pas avoir de problème à voyager à l’étranger. « L’âge est un facteur important dans l’islam. Je ne peux quand même pas sortir mon mari du sol et l’emmener avec moi », ironise-t-elle.

Pour trouver une voie de passage pour améliorer le sort du peuple afghan, Mahbouba Seraj réclame à la communauté internationale de s’asseoir avec les talibans. « Trouvez un moyen de leur parler et de parler aux gens qui habitent en Afghanistan, tonne-t-elle. Mais pas derrière des portes closes. On a eu assez de [ce type de pourparlers]. Il faut parler aux femmes et aux hommes du pays, en plus des talibans. »

Agir

Naheed A. Farid, députée afghane en exil, demande elle aussi à la communauté internationale d’agir prestement. « C’est le temps de mettre les discours en action et de faire quelque chose pour changer concrètement les vies des femmes afghanes », plaide-t-elle en entrevue au Devoir en marge de sa participation à la 67e session de la Commission de la condition de la femme qui se tient actuellement au siège des Nations unies, à New York.

Pour ce faire, celle qui a trouvé refuge aux États-Unis après la chute d’Herat, en août 2021, demande aux acteurs internationaux de s’engager plus activement auprès  « des [voies] alternatives aux talibans ». « Les jeunes, les femmes, les personnes éduquées, ce sont eux, l’avenir de l’Afghanistan », souligne-t-elle. Et l’éducation en ligne des femmes et des filles devrait être soutenue plus vigoureusement, ajoute la politicienne, désormais fellow à l’Université Princeton.

Ces femmes ont besoin que quelqu'un reste ici pour elles, que quelqu'un travaille pour elles, parle pour elles, se tienne à côté d'elles

Naheed A. Farid est elle-même impliquée dans une initiative permettant à 500 jeunes filles du secondaire et à 100 étudiantes universitaires de poursuivre, depuis l’Afghanistan, un programme éducatif en ligne. « Mon message à toutes les Afghanes est : ne perdez pas espoir et continuez de vous éduquer par tous les moyens possibles », dit celle qui n’avait pas accès à Internet lorsqu’elle a elle-même été privée d’école lors du premier règne des talibans, de 1996 à 2001.

Projet politique

La trentenaire salue d’ailleurs la résilience des femmes afghanes qui résistent, chacune à leur manière, à la volonté des talibans de les « effacer de la société » et d’utiliser leurs droits comme « une monnaie d’échange » dans leurs tractations politiques. « Il faut comprendre que ce que les talibans font aux femmes est beaucoup plus politique que religieux », affirme Naheed A. Farid.

« C’est aussi important de reconnaître comment les régimes autoritaires fondés sur un islam radical se soutiennent entre eux et s’inspirent les uns les autres », dénonce-t-elle, en citant notamment les rebelles houthis au Yémen, qui ont récemment adopté un décret empêchant les femmes de se déplacer sans un accompagnateur masculin, ou l’Iran, qui a permis fin février aux talibans d’avoir une représentation diplomatique à Téhéran. Des régimes qui sont tous fondés sur le patriarcat et la misogynie, ajoute-t-elle.

En 2010, Naheed A. Farid est devenue la plus jeune députée à être élue au Parlement afghan. « J’avais 25 ans, l’âge minimal pour se faire élire », se souvient-elle. Un de ses principaux faits d’armes a été de faire adopter une loi permettant aux mères d’inscrire leur nom dans l’identité officielle de leurs enfants. « Il y a le nom du père, et même du grand-père, mais pas celui de la mère », s’insurge-t-elle. La loi a été adoptée par le Parlement, mais les talibans ont renversé le gouvernement avant que le président y appose sa signature, se désole la politicienne. « On voulait donner aux femmes afghanes cette reconnaissance pour que le monde sache qu’elles existent, qu’elles sont importantes. »

Quand une femme se marie en Afghanistan, il est écrit sur le carton d’invitation « la fille de (nom du père) se marie… » plutôt que le nom de la femme, note-t-elle avec désolation. « Pourtant, être une femme n’est pas un péché ni un crime », rage-t-elle. Pendant que les Afghanes luttent pour faire reconnaître leurs droits les plus fondamentaux et reconquérir leurs rêves, Naheed A. Farid interpelle les femmes du monde entier : « Si vous avez la liberté de travailler et d’étudier, saisissez cette occasion et développez-vous jusqu’au plus haut niveau de votre profession. Montrez au monde entier que les femmes sont l’avenir. »