La peur de l’autoritarisme frappe aussi l’armée israélienne

Après les citoyens, l’armée.

La presque totalité des pilotes réservistes d’un escadron d’avions de chasse de l’armée de l’air israélienne vient d’annoncer qu’elle ne se présentera pas ce mercredi aux exercices militaires inscrits à son agenda, et ce, pour protester contre des réformes judiciaires pilotées en Israël depuis plusieurs semaines par le gouvernement d’extrême droite de Benjamin Nétanyahou, réformes qui menaceraient, selon ces militaires, de faire basculer le pays dans un « régime dictatorial », qu’ils ne souhaitent pas servir.

Cette fronde du corps militaire à l’endroit du pouvoir exécutif et législatif israélien est sans précédent, alors que le sixième gouvernement de Nétanyahou, formé dans les derniers jours de 2022 sur la base d’une coalition d’extrême droite, cherche à mettre fin à l’indépendance judiciaire dans ce pays, menaçant ainsi, selon ses nombreux détracteurs, ses racines libérales et démocratiques.

« Le mercredi 8 mars, nous consacrerons notre temps à la discussion et à la réflexion pour le bien de la démocratie et de l’unité du peuple, et donc nous ne nous présenterons pas au service de réserve ce jour-là », ont indiqué dans une lettre 37 des 40 membres du 69e Escadron de l’armée de l’air israélienne, une unité d’élite chargée de la défense du territoire d’Israël par des missions menées parfois au-delà de ses frontières.

Ces réservistes se disent inquiets face aux tentations totalitaires exprimées par le gouvernement d’extrême droite dirigé par Bibi, comme on surnomme là-bas Benjamin Nétanyahou. Des craintes qui se répandent d’ailleurs dans plusieurs autres divisions de l’armée et des services de renseignement d’Israël, et ce, après que David Barnea, grand patron du Mossad, les services secrets israéliens, a donné l’autorisation à son personnel de prendre part aux nombreuses manifestations prodémocratiques qui agitent le pays depuis plusieurs semaines.

Lundi, pas moins de 300 réservistes du Corps d’artillerie de l’armée, dont plusieurs officiers supérieurs, ont indiqué dans une lettre adressée au ministre de la Défense Yoav Gallant ainsi qu’au chef d’état-major des Forces armées israéliennes, Herzi Halevi, leurs intentions de suivre ce mouvement d’opposition aux réformes judiciaires, qualifiant la chose de « coup d’État du régime [qui] fera qu’Israël cessera d’être un État démocratique dans l’esprit de sa déclaration d’indépendance et cessera d’être l’État pour lequel nous nous sommes battus », peut-on lire dans la missive, citée par The Times of Israël.

Le mouvement s’est étendu au sein de la célèbre « division 8200 » de l’armée israélienne, chargée de la sécurité technologique du pays, de cybersurveillance et de cyberattaques, où plusieurs hauts gradés ont exprimé également leurs craintes face aux atteintes portées par le gouvernement contre l’État de droit.

Les racines du mal

Moins d’une semaine après avoir prêté serment, Yariv Levin, le ministre de la Justice du gouvernement Nétanyahou, a lancé un train de réformes qui menacent, selon de nombreux critiques, l’indépendance de la justice et placerait Israël sur la même pente glissante qui a fait basculer d’autres démocraties, comme la Turquie, la Tunisie ou la Hongrie, vers une nouvelle forme de totalitarisme.

Profitant d’une forte majorité à la Knesset, le gouvernement a réussi à faire adopter en première lecture un projet de loi qui donne à sa coalition le contrôle total sur la nomination des juges et cherche à empêcher la Cour suprême à réexaminer les Lois fondamentales, qui ont un statut quasi constitutionnel en Israël.

Sous prétexte de « réparer la démocratie » et de « restaurer la séparation des pouvoirs », le nouveau gouvernement de Nétanyahou souhaite surtout réduire la capacité du plus haut tribunal du pays d’invalider des lois adoptées par le Parlement ou encore d’interpréter les lois fondatrices de l’État, notamment pour établir des libertés civiles.

D’autres projets de loi cherchent à permettre aux politiciens reconnus coupables de corruption d’occuper malgré tout des fonctions ministérielles ou encore à renforcer le pouvoir du premier ministre face à des tentatives de destitution. Ces mesures viendraient servir les intérêts du premier ministre qui fait face à une requête en ce sens déposée devant la Cour suprême par un groupe de citoyens, et ce, en raison de trois procès pour corruption dont il fait toujours l’objet.

Le nouveau gouvernement menace également de fermer Kan, la Société de radiodiffusion publique israélienne, cible des critiques de la droite radicale qui considère son indépendance d’esprit comme un parti pris pour le libéralisme. Bibi et sa coalition aimeraient aussi taxer les groupes non gouvernementaux de défense des droits de la personne pour mieux favoriser leur extinction.

Un projet de loi vise également à prendre le contrôle du conseil d’administration de la Bibliothèque nationale pour mieux mettre fin à la carrière de son recteur, Shai Nitzan. L’homme est l’ancien procureur de l’État à l’origine d’un des procès actuels pour corruption ciblant Benjamin Nétanyahou.

Lundi soir, le premier ministre israélien a vertement dénoncé l’opposition des réservistes de l’armée qui, par leurs gestes, « menacent le fondement de notre existence », a-t-il dit lors d’un discours prononcé à l’occasion des fêtes du Pourim. Galit Distel Atbaryan, la ministre de la diplomatie publique, a pour sa part dénigré le patriotisme de ces militaires partis en guerre contre les réformes de son gouvernement. « Les pilotes qui conditionnent la sécurité des citoyens aux résultats des élections sont des êtres narcissiques », a-t-elle écrit sur Twitter. Ce ne sont « pas le sel de la terre. Pas le meilleur de nos gars. Pas des gens merveilleux. Pas le peuple d’Israël ».

Les réservistes sont une composante importante du système de défense israélien, appelés parfois à servir près de 60 jours par année, y compris par temps de paix.

Dimanche, un de leur général au sein de l’armée de l’air, Ori Seiffert, les a appelés, dans une lettre citée par le New York Times, à continuer à servir malgré leurs craintes. « Comme beaucoup d’entre nous, je suis très troublé et inquiet » devant la direction que prend le gouvernement, a-t-il écrit, tout en leur demandant de « maintenir le pouvoir de l’armée de l’air et le pouvoir des Forces de défense israéliennes » en ces temps difficiles.

« À mes frères réservistes, je dis : protestez et servez, servez et protestez », a-t-il ajouté.

Depuis près de 40 ans, Israël a été principalement dirigé par des gouvernements de droite, dont plusieurs placés sous la houlette du « Roi Bibi » et ses politiques testant sans relâche les limites du libéralisme israélien. Habitué à la critique, le premier ministre est toutefois placé face à un vent de contestation qui, à ce jour, n’avait jamais atteint une telle ampleur.