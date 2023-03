En Afghanistan et en Iran, l’«apartheid du XXIe siècle»

La discrimination institutionnalisée à l’encontre des femmes en Afghanistan et en Iran devrait-elle être reconnue comme un « apartheid des genres » ? Un terme lourd et chargé qui renvoie immanquablement à l’apartheid racial qui a sévi en Afrique du Sud pendant des décennies et qui a été activement combattu par la communauté internationale. Or, des voix de plus en plus fortes s’élèvent afin que cet « apartheid du XXIe siècle » soit nommé comme tel et que la communauté internationale se saisisse d’outils juridiques pour lutter contre la ségrégation sexuelle érigée en projet politique.

« Si ce n’est pas un apartheid, alors c’est quoi ? lance avec défiance la militante afghane pour les droits des femmes Mahbouba Seraj, en entrevue au Devoir. Ce que les talibans font aux femmes, c’est en raison de leur genre. C’est parce qu’elles sont des femmes que les portes des universités sont fermées pour elles, qu’elles ne peuvent pas travailler, qu’elles ne peuvent pas marcher dans les rues, qu’elles ne peuvent pas aller voir un médecin. »

Une idéologie qui n’est pas dictée par le Coran, mais bien par un dessein politique, souligne l’Afghane de 75 ans, qui vit à Kaboul et qui est en nomination pour le prix Nobel de la paix de 2023. « Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, il y a un an et demi, ils ont passé environ 80 décrets. Sur ce nombre, 53 concernent les femmes », dénonce-t-elle.

Photo: Wakil Kohsar Agence France-Presse

Un étau qui se resserre sans cesse sur les femmes en déchiquetant un à un leurs droits pendant que l’attention de la communauté internationale est accaparée par la guerre en Ukraine, s’indigne-t-elle. « Chaque fois que les talibans n’ont pu obtenir ce qu’ils souhaitaient ou n’ont pu se faire entendre comme ils le souhaitaient [notamment lorsqu’ils n’ont pu faire reconnaître leur représentant à l’ONU], ils ont sévi contre les femmes, poursuit Mahbouba Seraj, qui consacre sa vie à se faire le porte-voix des Afghanes. Pendant ce temps, le monde entier regarde, mais demeure silencieux. »

Projet politique

Le terme « apartheid » — un mot afrikaans qui signifie « séparation », ou « mise à part » — a été inventé par le premier ministre sud-africain Daniel Malan pour désigner les politiques de ségrégation raciale qui ont eu cours de 1948 à 1991 entre les Blancs et les non-Blancs en Afrique du Sud, rappelle la chercheuse Karima Bennoune dans un article intitulé « L’obligation internationale de contrer l’apartheid des genres en Afghanistan », publié l’an dernier dans la Columbia Human Rights Law Review.

En entrevue au Devoir, la professeure de droit international à l’Université du Michigan et ex-rapporteuse spéciale auprès des Nations unies pour les droits culturels fait valoir que tout comme l’Afrique du Sud l’avait fait pour les non-Blancs, l’Afghanistan a enchâssé la discrimination systématique à l’encontre des femmes dans les lois du pays. « C’est au coeur de l’idéologie politique [governing ideology] » des talibans, dit la chercheuse.

Mais contrairement à la discrimination fondée sur la couleur de la peau, celle basée sur le genre est erronément nuancée par un relativisme culturel, déplore-t-elle. « L’incapacité à reconnaître la discrimination contre les femmes comme un enjeu politique avant tout [et non un enjeu culturel ou religieux] fait partie des difficultés. »

Outils juridiques

Or, utiliser le terme « apartheid des genres » pour décrire ce qui se passe en Afghanistan ou encore en Iran permettrait à la communauté internationale de se saisir d’outils juridiques internationaux pour le combattre. « Ce qu’on dit à toutes les nations du monde, c’est que pour sanctionner, il faut que ce soit nommé comme un crime, comme vous l’avez fait pour l’apartheid racial », fait valoir l’avocate française Linda Weil-Curiel, secrétaire générale de la Ligue du droit international des femmes, qui promeut l’utilisation du concept d’apartheid sexuel depuis 1992.

Avec un collectif de huit juristes, parmi lesquels se trouve la militante iranienne Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix en 2003, Linda Weil-Curiel a signé le mois dernier dans le quotidien français Le Monde une lettre ouverte appelant la communauté internationale à utiliser la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973 pour sévir. « Il faut de la coercition », souligne-t-elle en entrevue.

Une approche que préconise également Karima Bennoune. « Ce dont on a besoin, c’est du même type d’engagement et d’énergie qui ont été consacrés à contrer l’apartheid racial, et que les autres États comprennent qu’ils ont une obligation légale d’adopter des mesures efficaces pour mettre fin à cette situation d’apartheid. »

Dans la Convention internationale de 1973, le crime d’apartheid — qualifié de crime contre l’humanité qui viole le droit international — est lié à la ségrégation raciale. Pour inclure la discrimination systématique à l’encontre des femmes, une interprétation plus large du concept pourrait lui être donnée, un changement pourrait être apporté ou encore un nouvel outil juridique pourrait être créé, soutiennent, tour à tour, ces deux juristes.

Un parcours qui ne se fera pas sans difficulté et qui sera certainement mené sur le long cours. Déjà en 2000, la professeure émérite de droit de la Wharton School de l’Université de la Pennsylvanie Ann Elizabeth Mayer nommait le phénomène tout en remettant en question l’incapacité de la communauté internationale à se mobiliser dans un article intitulé « Un apartheid bénin : comment l’“apartheid” des genres a été rationalisé », publié dans la revue UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs.

Plus de deux décennies plus tard, la professeure à la retraite salue, dans un commentaire écrit envoyé au Devoir, la prise de conscience accrue — bien que lente — « que si l’apartheid racial est considéré comme une violation odieuse des lois internationales relatives aux droits de la personne, l’apartheid des genres devrait subir la même condamnation ». Un chemin toutefois ralenti par la tendance à voir la discrimination institutionnalisée contre les femmes comme un phénomène « culturel » reflétant les traditions et les valeurs locales. Mais bien que des signes tendent à démontrer que la communauté internationale avance dans la bonne direction, ce mouvement se fait « à un rythme inégal et souvent glacial », conclut-elle.