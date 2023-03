Une chambre de neuf mètres est découverte dans la Grande pyramide de Gizeh

Les autorités égyptiennes ont annoncé jeudi la découverte d’un long corridor dans la Grande pyramide de Gizeh, le premier du genre à être trouvé du côté nord de la structure.

Le corridor est long de neuf mètres et large de deux mètres. Il est situé au-dessus de l’entrée principale de la pyramide et a été trouvé à l’aide d’une technologie d’imagerie. On ne sait pas à quoi servait la chambre, mais de tels corridors mènent souvent à d’autres découvertes archéologiques.

L’archéologue égyptien bien connu Zahi Hawass et le ministre égyptien du Tourisme, Ahmed Eissa, ont annoncé la trouvaille au pied de la pyramide.

La chambre a été découverte dans le cadre du projet Scan Pyramids, un programme international auquel a notamment participé l’Université Laval et qui utilise des technologies d’imagerie pour examiner les sections non explorées de la structure ancienne.

La pyramide se trouve à une quinzaine de kilomètres du coeur du Caire. On l’appelle aussi pyramide de Kheops, du nom du pharaon qui l’a fait construire et qui a régné entre 2509 et 2483 avant notre ère.

Cette pyramide est la dernière survivante des merveilles du monde ancien. Elle fascine les visiteurs depuis qu’elle a été érigée comme chambre funéraire royale il y a 4500 ans. Les experts ne s’entendent pas sur la manière dont les pyramides ont été construites, donc même les découvertes les plus modestes suscitent beaucoup d’intérêt.

L’Égypte mousse souvent de telles découvertes pour attirer les touristes, une source importante de devises étrangères pour ce pays démuni d’Afrique du Nord. Le tourisme égyptien a été gravement malmené par la crise politique et l’instabilité qui ont suivi le printemps arabe, en 2011.