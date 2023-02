Dans les ruines de Turquie, le cauchemar sanitaire

« On n’est pas mort dans les ruines, mais on risque de mourir de maladies » : dans les villes réduites en ruines et en poussière, se doucher et trouver des toilettes est une obsession pour les rescapés qui craignent l’apparition d’épidémies.

Les premiers jours, les survivants du terrible tremblement de terre du 6 février qui a dévasté le sud de la Turquie et la Syrie ont été contraints de se soulager dans les décombres ou dans des toilettes débordant d’excréments.

Depuis, des toilettes portatives — comme on en voit sur les chantiers — ont été installées çà et là dans les grandes villes touchées, mais celles-ci sont très loin de suffire.

Des millions de personnes n’ont désormais plus de toit.

Photo: Omar Haj Kadour Agence France-Presse

Une rangée de quinze toilettes portatives bleues et blanches a ainsi été alignée sur un pont du centre de la ville d’Antakya (sud), qui comptait près de 400 000 habitants avec sa périphérie avant le séisme.

Leur évacuation se fait directement sur la chaussée.

« C’est notre principal problème. On se débrouille pour y aller tôt le matin mais c’est quand même vraiment pas terrible, elles sont dans un état désastreux. Il n’y a pas d’eau », indique Nurhan Turunc, 42 ans.

« Comme des humains »

Sedef, 18 ans, est venue quand même, car celles de l’école où elle a trouvé refuge sont pires encore.

« On n’est pas mort dans les ruines, mais on risque de mourir de maladies », dit-elle à l’AFP, refusant de préciser son patronyme.

Un petit message laissé sur la porte d’un de ces WC supplie les usagers « d’utiliser les toilettes comme des humains » afin d’éviter qu’elles ne se salissent trop vite.

Plus au nord, à Kahramanmaras, proche de l’épicentre du séisme, Husne Duz, une habitante de 53 ans, se plaint également du manque de lieux d’aisances.

Photo: Yasin Akgul Agence France-Presse

« Il n’y a pas de toilettes, il faudrait en installer dans des tentes : les gens pissent juste à l’extérieur. Il nous faut des toilettes et des douches. Il faut aussi qu’on puisse laver nos affaires », se plaint-elle.

Erdal Lale, 44 ans, a trouvé une solution à la mosquée située au centre de la ville et toujours miraculeusement debout, quand tant d’autres se sont effondrées.

« Il n’y a que ces toilettes qu’on peut utiliser, j’ai marché 5 km pour arriver jusqu’ici. On a un problème. Et encore nous sommes des hommes, mais les femmes ? », relève-t-il.

Hacer Yildirim, une volontaire venue des Pays-Bas, dresse la liste des besoins : « Les gens demandent des lingettes, des savons, du shampoing et des douches. Ici il y a de l’eau mais nulle part où se doucher ».

Poussières d’amiante

« Les conditions d’hygiène sont mauvaises, il y aura évidemment des maladies contagieuses », prévient Sedat Akozcan, le représentant de la Chambre des pharmaciens de la province d’Hatay, celle d’Antakya.

Lui et ses confrères ont installé plus d’une douzaine de pharmacies de fortune sous des tentes rouges et blanches à Antakya, devant lesquelles se sont formées de longues files d’attente.

Une trentaine de pharmaciens s’y relaient pour accueillir chaque jour plus d’un millier de patients incapables de se rendre dans leur dispensaire habituel.

Nurhan Turunc, forcé de dormir avec une vingtaine de personnes dans un abri de fortune, est prêt à patienter encore. « L’aide viendra », croit-il.

Mais M. Akozcan rappelle aussi que les températures qui tombent à 0 °C la nuit à Antakya — pire encore dans les zones montagneuses autour de Kahramanmaras avec des -15 °C par endroits — créent un risque pour les enfants en bas âge.

« L’hiver est très froid et on voit beaucoup d’infections respiratoires chez les petits », dit-il, même s’il n’y a pas à ce stade d’épidémies en cours ni de maladies contagieuses, insiste-t-il.

Des centaines de pharmaciens se sont mobilisés à travers le pays et ont offert des boîtes de médicaments, des bandages et autres produits essentiels.

Des hommes et des femmes viennent aussi réclamer des masques, inquiets de la poussière soulevée par les gravats et potentiellement toxique en raison notamment de la présence d’amiante.