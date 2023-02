La Syrie s’enlise dans la misère après le tremblement de terre

Le désespoir règne dans le nord-ouest de la Syrie. Huit jours après le tremblement de terre qui a détruit des dizaines d’immeubles, les victimes sont laissées à elles-mêmes dans les décombres. L’aide humanitaire arrive au compte-gouttes à cause de l’instabilité politique et des sanctions internationales contre le régime du dictateur Bachar al-Assad.

Les organisations humanitaires décrivent une véritable catastrophe humaine, après 12 ans de guerre et un séisme qui a anéanti les maigres efforts de reconstruction du pays. La Syrie se sent abandonnée par le reste du monde.

« Il est trop tard pour trouver des survivants. L’aide internationale est insuffisante et le pays n’a tout simplement pas les moyens de faire face à un désastre de cette ampleur », dit en soupirant Moutaz Adham, directeur d’Oxfam pour la Syrie.

Sans équipements d’excavation, sans tracteurs, sans grues, des secouristes ont entrepris de fouiller les décombres à mains nues, raconte-t-il. « Les gens sont fatigués, épuisés, à bout de force. C’est vrai pour le gouvernement, pour le secteur privé et pour la société civile. »

Ce Syrien d’origine nous parle sur une plateforme virtuelle en direct d’Alep, plus grande ville du pays, où il est arrivé il y a trois jours. Il a les traits tirés et la mine sombre. Les nouvelles sont mauvaises. Il y a tout juste deux mois, en entrevue au Devoir, Moutaz Adham avait sonné l’alarme : le pays s’enlisait dans une crise sans issue, dans la quasi-indifférence du reste de la planète.

Avant le séisme, près de 90 % des Syriens vivaient sous le seuil de la pauvreté. Plus de 12 millions d’entre eux ignoraient de quoi serait fait leur prochain repas. Deux millions d’enfants étaient privés d’école. La désorganisation et la violence perduraient, malgré une accalmie intervenue dans le conflit armé.

Froid et faim

Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et le nord-ouest de la Syrie a aggravé la misère. « La catastrophe prend de l’ampleur », résume le représentant d’Oxfam, dans un anglais qu’il a appris aux États-Unis. Il vit maintenant avec sa famille à Damas.

Depuis huit jours, les rues d’Alep sont peuplées de gens qui ont froid, qui ont faim et qui luttent pour leur survie. La température chute sous le point de congélation dans l’hiver syrien.

« Beaucoup de monde habite chez des amis, chez de la famille, dans des tentes le long des rues ou même dans des cimetières. Certains dorment dans leur voiture », raconte le responsable humanitaire.

Le séisme a détruit 54 immeubles dans la région d’Alep, mais il faudra en raser des centaines d’autres dont la structure a été endommagée, souligne Moutaz Adham. Les ingénieurs locaux estiment qu’entre 10 % et 30 % des édifices de la ville devront être reconstruits. Des milliers de résidents refusent de retourner dans ces immeubles fragilisés par le séisme, par crainte qu’ils ne s’effondrent.

Plus de 300 000 personnes ont été déplacées en raison du tremblement de terre, seulement à Alep ; 70 000 d’entre elles s’abritent dans des refuges temporaires. Des pannes d’électricité, causées par le bris des lignes de transmission ou par la fermeture des centrales au gaz, ont paralysé la distribution d’eau potable. Une pénurie de carburant complique aussi les déplacements, la cuisson au gaz et le chauffage des maisons.

Un pansement sur les plaies

Plus de 700 écoles ont été endommagées dans les quatre provinces touchées par le séisme, selon Moutaz Adham. Les hôpitaux fonctionnent aussi au ralenti, tandis que les morts et les blessés continuent d’affluer. Le séisme a causé à ce jour plus de 1600 morts et 2600 blessés dans la région d’Alep, selon le représentant d’Oxfam.

Mince espoir dans ce flot de déprime, le gouvernement de Bachar al-Assad a ouvert mardi deux points de passage entre la Turquie et le nord de la Syrie, a rapporté l’Agence France-Presse. Trois voies d’entrée terrestres permettent désormais à l’aide humanitaire de se frayer un chemin vers les zones dévastées.

À défaut de trouver des survivants dans les décombres, les secouristes pourront sans doute soulager temporairement les gens privés d’un toit ou de nourriture. Mais les véritables efforts de reconstruction — des réseaux d’eau potable ou de distribution d’électricité, par exemple — se feront toujours attendre, faute de paix durable et de volonté internationale, déplore Moutaz Adham. Les pays riches hésitent à financer la reconstruction d’un pays dirigé par un homme qui a commis des crimes de guerre.