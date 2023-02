Des ONG canadiennes déploient des ressources en Turquie et en Syrie

Les organisations canadiennes présentes dans les régions dévastées par le puissant tremblement de terre qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie affirment qu’elles s’efforcent d’aider les survivants à avoir accès aux produits de première nécessité à la suite de la catastrophe.

Plus de 23 000 personnes ont été tuées et des milliers de bâtiments ont été détruits après le séisme de magnitude 7,8.

Plusieurs répliques puissantes ont frappé la région tandis que des millions de personnes ont été déplacées.

Hassan Wadi, membre de « Human Concern International », une ONG dirigée par des musulmans dont le siège est au Canada, a indiqué qu’il s’était rendu de Mississauga, en Ontario, à la ville turque de Gaziantep, cette semaine, pour aider l’équipe locale et les partenaires de l’organisme à livrer des produits essentiels aux survivants, y compris des repas, des vêtements d’hiver et des couvertures.

M. Wadi a raconté que la plupart des habitants de cette ville située près de la Syrie se sont réfugiés dans des bâtiments publics, des mosquées, des tentes et des voitures, depuis que leurs maisons ont été détruites ou endommagées lors du séisme principal et des nombreuses répliques de grande puissance.

« Il n’y a pas de chauffage. Il n’y a pas d’eau chaude. Cela a été très, très difficile », a-t-il affirmé, jeudi, lors d’un entretien téléphonique depuis la Turquie.

« Nous sommes venus à la mosquée et nous avons vu des centaines de personnes y dormir. Ce sont des familles, ce sont des anciens. Ce sont des personnes âgées, des enfants. Et ce sont tous des gens qui avaient autrefois une maison », a-t-il relaté.

M. Wadi a raconté que le temps froid dans la région rend encore plus urgente la fourniture de vêtements d’hiver aux survivants. « Nous avons pu visiter les camps ici, toutes les personnes qui ont été déplacées dans des tentes, et leur fournir des mitaines, des gants, des chapeaux, de la nourriture », a-t-il déclaré.

«Je suis ici et je gèle. Et je viens du Canada », a-t-il renchéri.

De son côté, l’ONG « GlobalMedic », qui a son siège à Toronto, affirme que deux de ses membres ont atterri en Turquie et que deux autres y arriveront bientôt, afin de travailler avec des partenaires locaux et installer des unités de purification d’eau dans les zones touchées par le séisme.

« À la suite d’une catastrophe, l’accès aux fournitures de base devient presque impossible. Cela inclut l’eau potable, les dommages causés par le tremblement de terre perturbant les infrastructures existantes telles que les réservoirs d’eau », a écrit l’organisation dans un communiqué.

« L’équipe d’intervention rapide de GlobalMedic a déployé des unités de purification d’eau AquaResponse à utiliser dans les zones les plus touchées », a-t-elle annoncé.

GlobalMedic a déclaré qu’il expédiait également des kits d’urgence comprenant un filtre à eau en céramique, des lampes solaires et des articles d’hygiène en Turquie et en Syrie, ainsi qu’une grande infrastructure de tentes pouvant être utilisée comme hôpital de campagne.

L’Association catholique d’aide à l’Orient, basée à Ottawa, a indiqué qu’elle travaillait pour fournir des matériaux d’abri à plus de 2 000 familles qui ont survécu au tremblement de terre dans le nord de la Syrie.

L’organisation a déclaré qu’elle travaillait également avec des partenaires locaux dans les villes syriennes d’Alep et de Hama pour fournir de la literie, de la nourriture, des médicaments, des préparations pour nourrisson, des couches et des vêtements aux familles qui ont perdu leur maison.

« Il y a un état général de panique, exacerbé par le mauvais temps, ce qui complique les efforts de sauvetage et la capacité de collecter et d’évaluer les données et de planifier en conséquence », a écrit le directeur régional Michel Constantin dans un communiqué.

Talha Ahmed, p.-d.g. de Penny Appeal Canada – un organisme sans but lucratif basé à Mississauga, en Ontario – a fait savoir que son organisation travaillait avec des partenaires en Syrie et en Turquie pour s’approvisionner localement pour les personnes touchées par le tremblement de terre.

Il a déclaré que son groupe achetait et expédiait également des produits essentiels, notamment des kits d’hygiène et des colis alimentaires, de Dubaï vers la région touchée.

M. Ahmed a déclaré qu’il était difficile d’apporter de l’aide aux personnes en Syrie en raison de la guerre en cours dans ce pays. « La Turquie reçoit beaucoup de soutien mondial, mais la Syrie n’en reçoit pas beaucoup, a indiqué M. Ahmed. Nous commençons à nous concentrer beaucoup plus sur la Syrie, ils ont besoin de beaucoup plus de soutien. »

Les premiers camions d’aide humanitaire de l’ONU à entrer dans la zone contrôlée par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie depuis la Turquie sont arrivés jeudi, soulignant la difficulté d’apporter de l’aide aux habitants du pays.

Environ 6,9 millions de personnes étaient déplacées à l’intérieur de la Syrie avant le tremblement de terre et plus de 6,8 millions de Syriens ont été contraints de fuir leur pays depuis 2011, dont 3,6 millions rien qu’en Turquie, selon les Nations unies.

Soutien financier demandé

M. Ahmed a déclaré que le gouvernement fédéral devrait augmenter son engagement d’aide pour aider les personnes touchées par le séisme. « J’espère que les chiffres pourront augmenter, a-t-il souhaité. Je pense qu’il est bon de commencer par un engagement de 80, 90 ou 100 millions $. »

Ottawa a déclaré cette semaine qu’il contribuera 10 millions de dollars aux efforts de secours en Turquie et en Syrie, et le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral égalerait les fonds donnés aux efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne jusqu’à 10 millions de dollars.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a affirmé que le gouvernement fédéral envisageait également de fournir une aide supplémentaire.

« Nous procédons à l’évaluation des besoins pour examiner quelles seraient les prochaines étapes », a déclaré M. Sajjan, ajoutant que « rien n’est sur la table ».