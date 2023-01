Téhéran condamne à mort trois autres manifestants

La justice iranienne a annoncé lundi trois nouvelles condamnations à mort, 48 heures après l’exécution de deux manifestants, ce qui a provoqué une nouvelle forte vague d’indignation internationale.

Les trois manifestants condamnés, tout comme les deux hommes exécutés samedi, ont été arrêtés dans le contexte des manifestations déclenchées à la mi-septembre par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique.

Téhéran qualifie ces protestations d'« émeutes » et affirme qu’elles sont encouragées par des pays et organisations hostiles à l’Iran. Selon Téhéran, des centaines de personnes — dont des membres des forces de sécurité — ont été tuées et des milliers de manifestants arrêtés.

Selon Mizan Online, l’organe du pouvoir judiciaire, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi et Saïd Yaghoubi, accusés d’être impliqués dans la mort de trois membres des forces de l’ordre lors de manifestations dans la province d’Ispahan le 16 novembre 2022, ont été condamnés à mort en première instance.

Ils ont été reconnus coupables de moharebeh (guerre contre Dieu, en persan), a précisé l’agence.

« Voler la vie »

Samedi, l’Iran avait annoncé l’exécution de deux hommes reconnus coupables d’avoir tué un paramilitaire lors des manifestations.

Cette double exécution a suscité une forte réprobation dans le monde.

Dénonçant la « répression brutale des courageuses voix iraniennes », le gouvernement canadien a annoncé lundi une nouvelle salve de sanctions contre des organisations et responsables iraniens accusés d’être complices du régime.

« Le Canada est solidaire du peuple iranien, qui continue de subir de graves violations de ses droits de la personne les plus fondamentaux », a dénoncé la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

« Voler la vie de personnes qui manifestent pacifiquement est odieux », a pour sa part réagi à Washington le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, condamnant « la répression brutale du gouvernement iranien contre son propre peuple ».

De son côté, le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, a annoncé avoir « convoqué » lundi le chargé d’affaires iranien pour condamner « dans les termes les plus fermes les exécutions odieuses ce week-end ». « Le régime iranien doit mettre fin à sa répression brutale et commencer à écouter les préoccupations de son peuple ».

Le Quai d’Orsay a annoncé pour sa part qu’il allait convoquer lundi le chargé d’affaires iranien « pour lui signifier » sa « plus ferme condamnation » des exécutions et de la répression.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a annoncé lundi avoir convoqué « de nouveau » l’ambassadeur iranien à Berlin pour protester contre ces exécutions, qui « ne resteront pas sans conséquence ».

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a aussi convoqué l’ambassadeur d’Iran à Oslo, disant « condamner fermement » ces actes.

L’Autriche a également convoqué l’ambassadeur d’Iran, le ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, condamnant « fermement » ces exécutions et affirmant sur Twitter que son pays « rejette la peine de mort en toutes circonstances. »

Un haut diplomate de l’Union européenne, Stefano Sannino, appelé pour sa part Téhéran à cesser « immédiatement d’imposer et exécuter des peines de mort contre des manifestants », appelant à « annuler sans délai les récentes condamnations à mort ».

Le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas avaient également annoncé convoquer les ambassadeurs d’Iran en réaction à la mort par pendaison des deux hommes, âgés de 22 et 39 ans selon des ONG. Une vague de réactions indignées avait également suivi.

Le pape François a appelé à l’abolition de la peine capitale en Iran et dans le reste du monde qui ne « fait qu’alimenter la soif de vengeance ».

« Trahison »

Les nouvelles condamnations à mort portent à 17 le nombre de personnes condamnées à la peine capitale en lien avec la contestation en Iran, selon un décompte établi par l’Agence France-Presse (AFP) à partir d’annonces officielles.

Parmi elles, quatre ont été exécutées et deux ont vu leur peine confirmée par la Cour suprême. Les autres attendent de nouveaux procès ou peuvent faire appel.

Au moins 109 manifestants actuellement en détention font face à des accusations passibles de la peine de mort, a indiqué lundi Iran Human Rights (IHR), basé à Oslo.

Dans un message sur Twitter, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’homme a appelé Téhéran à cesser immédiatement « toutes les exécutions ».

Selon Amnesty International, l’Iran est le pays qui exécute le plus de condamnés à mort hormis la Chine.

Pour le guide suprême d’Iran Ali Khamenei, « les institutions responsables traitent la trahison avec sérieux et de manière juste ».

Détenue à Téhéran depuis fin septembre, la fille de l’ex-président Akbar Hachémi Rafsandjani a été condamnée à cinq ans d’emprisonnement pour incitation à manifester, a annoncé lundi à l’AFP son avocate.

La fille de Rafsandjani condamnée à cinq ans de prison La fille de l’ex-président iranien Akbar Hachémi Rafsandjani, détenue à Téhéran depuis fin septembre, a été condamnée à cinq ans d’emprisonnement, a annoncé lundi à l’AFP son avocate. Ex-députée et militante des droits des femmes, Faezeh Hachémi Rafsandjani a été arrêtée le 27 septembre et incarcérée à la prison d’Evine pour avoir incité des habitants à manifester lors du mouvement de contestation déclenché dans le pays. « Ma cliente a été condamnée à cinq ans de prison par le tribunal de première instance », a indiqué Me Neda Shams. Âgée de 60 ans, Faezeh Hachémi a déjà été condamnée à plusieurs reprises par le passé. Fin 2012, elle avait été arrêtée et condamnée à six mois de prison pour « propagande » contre la République islamique. La justice a accusé Mme Hachémi de « collusion contre la sécurité du pays, propagande contre le système de la République islamique et perturbation de l’ordre en participant à des rassemblements illégaux », a précisé l’avocate. « La décision, qui n’est pas définitive, m’a été communiquée mercredi et nous la contesterons dans le délai légal », a ajouté Me Shams. Akbar Hachémi Rafsandjani, président entre 1989 et 1997, était un modéré qui préconisait l’amélioration des liens avec l’Occident. Agence France-Presse