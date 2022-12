Front commun pour «tenir l’Iran responsable» du crash du Boeing ukrainien

Le Canada et trois autres pays ont lancé un ultimatum à l’Iran mercredi : le pays a six mois pour se soumettre à un arbitrage contraignant visant à faire reconnaître sa responsabilité dans l’écrasement d’un Boeing ukrainien survenu il y a près de trois ans. Autrement, ces quatre pays auront recours aux tribunaux. Une avancée importante pour les proches des victimes, qui est toutefois accueilli avec prudence par un expert.

« C’est un pas significatif vers l’avant selon moi. On attendait ça depuis très longtemps », a déclaré au Devoir mercredi le porte-parole de l’Association des familles de victimes du vol PS752, Hamed Esmaeilion.

Dans une déclaration commune, le Canada, l’Ukraine, la Suède et le Royaume-Uni ont annoncé mercredi avoir pris « une mesure concrète » afin de « tenir l’Iran responsable » de l’écrasement d’un vol de l’Ukraine International Airlines le 8 janvier 2020 après que celui-ci ait été atteint par deux missiles sol-air. La tragédie a causé la mort de 176 personnes. Parmi elles, 85 résidaient au Canada.

Les quatre pays s’appuient ainsi sur la Convention de Montréal de 1971, qui réglemente les infractions contre l’aviation civile, pour demander un arbitrage visant à « régler le différend » concernant la destruction de cet avion, peu de temps après son décollage de Téhéran, par des missiles lancés « illégalement et intentionnellement par des membres de l’unité de défense aérienne du Corps des gardiens de la révolution islamique de l’Iran », ajoute la déclaration.

La convention prévoit que si les parties ne s’accordent pas sur l’organisation de l’arbitrage au cours des six prochains mois, le différend pourrait être soumis à la Cour internationale de Justice (CIJ), la plus haute juridiction de l’ONU qui siège à La Haye. L’Iran doit être « tenu responsable de ses nombreuses violations de ses obligations juridiques internationales au titre de plusieurs traités », renchérit le groupe de coordination.

« Les proches des victimes du vol PS752 abattu par l’Iran méritent que justice soit faite », a souligné la ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, sur Twitter. « Cette semaine, nous avons franchi une étape importante de cet objectif et nous continuerons à travailler ensemble pour tenir l’Iran responsable de cette tragédie », a-t-elle poursuivi.

Faire plier l’Iran

Concrètement, le recours à un arbitrage permettrait d’en arriver à une décision à laquelle l’Iran serait normalement forcé de se soumettre, explique le professeur en relations internationales à l’Université de Toronto Aurel Braun. « Pour les victimes, si ça fonctionnait, ce serait une bonne chose », puisque celles-ci pourraient à terme espérer obtenir une plus grande compensation financière de l’Iran et une reconnaissance du pays quant à sa responsabilité criminelle dans cet écrasement, ajoute l’expert.

« Par contre, même si je crois que c’est un résultat hautement souhaitable, je me demande si les quatre pays vont être capables d’accomplir cette tâche », relève néanmoins Arel Braun, qui doute que l’Iran soit intéressé à se plier à un tel processus d’arbitrage. Et si le pays accepte, « que ferons-nous avec l’Iran s’il refuse de se conformer au résultat de l’arbitrage ? », questionne l’expert.

Hamed Esmaeilion doute d’ailleurs lui aussi que l’Iran accepte de se soumettre à un arbitrage. C’est plutôt dans un éventuel recours devant la CIJ qu’il place ses attentes. « Notre espoir, c’est que la vérité sorte de cette cour et qu’ainsi l’Iran reconnaissance sa responsabilité, son intention criminelle de commettre l’attaque […] L’Iran doit participer et répondre aux questions. C’est notre espoir », souligne-t-il en entrevue.

Cependant, même si les quatre pays membres de ce groupe de coordination décidaient de poursuivre l’Iran devant la CIJ, le défi de « l’exécution » de la décision qui y sera rendu demeure, relève le professeur Arel Braun. Si l’Iran refuse de collaborer, l’expert dit souhaiter que des sanctions économiques et diplomatiques plus sévères soient alors imposées à ce pays et à ses entreprises.

« Si on a imposé un ultimatum, il faut que cet ultimatum ait des dents », illustre l’expert. Autrement, ce ne seront que « des menaces vides », ajoute-t-il.

