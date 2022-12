La répression iranienne s’étend au corps médical

Les atrocités se multiplient en République islamique d’Iran, où un nombre croissant de membres du corps médical font l’objet de pressions, de persécutions, d’enlèvements et de condamnations pour avoir porté secours à des blessés, notamment des manifestants. Une grève des médecins a été déclenchée pour protester contre la mort d’Aida Rostami, jeune femme médecin dont le corps mutilé a été retrouvé il y a quelques jours.

Depuis un mois, au moins deux femmes médecins ont disparu après avoir soigné des blessés hors d’un hôpital, et leurs cadavres ont été retrouvés dans des circonstances sordides. L’Iran est le théâtre de soulèvements populaires depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans décédée après avoir été arrêtée et brutalisée par la police des moeurs parce qu’une mèche de cheveux dépassait de son voile.

L’Association médicale mondiale (AMM) a décrié ces nouvelles violations et le non-respect des conventions internationales sur l’éthique médicale. Elle réclame un moratoire sur les peines capitales prononcées en Iran contre des dizaines de personnes, dont des médecins.

« Nous sommes profondément choqués qu’un nombre croissant de professionnels de la santé soient menacés, arrêtés et torturés parce qu’ils font leur travail. Comme médecins, nous avons l’obligation éthique de soigner tous les malades ou blessés, sans égard à toute autre considération », a dénoncé au Devoir Dr Osahon Enabulele, le président de l’AMM.

Tuées pour avoir fait leur devoir

La Dre Aida Rostami, âgée de 36 ans, a parlé pour la dernière fois à sa famille le 12 décembre à 19 h alors qu’elle se munissait de fournitures médicales pour aller prodiguer des soins à des manifestants blessés dans le complexe résidentiel d’Ekbatan. Situé à l’ouest de Téhéran, cet endroit est le théâtre depuis plusieurs mois d’intenses manifestations nocturnes.

Or, Aida Rostami n’en est jamais revenue. Selon IranWire, un média indépendant géré par des journalistes iraniens et de la diaspora, la police a contacté sa famille le lendemain pour lui annoncer son décès, attribuable « à un accident d’auto ». L’agence du système de justice iranien, Mizan Online, a plutôt fait état, quelques jours plus tard, d’un « suicide », ou d’une chute depuis un pont, survenu à la suite d’une dispute avec un homme.

Les agents du régime volent aussi les corps à la morgue pour effacer les preuves de décès par balle

Ces versions contradictoires alimentent la thèse d’un « scénario de suicide fabriqué de toutes pièces », selon Iran International, un média basé à Londres.

En récupérant le corps de la Dre Rostami, la famille a déclaré à IranWire que ce dernier portait des traces de torture, des contusions, notamment aux parties génitales, et une fracture au bras. Une des paupières de la jeune femme avait été cousue, pour dissimuler la disparition d’un globe oculaire.

Une autre soignante, étudiante en médecine de 23 ans, Aylar Haqqi, est elle aussi disparue, en novembre, à Tabriz. Son corps a été retrouvé dans un chantier de construction. Les autorités ont aussi attribué sa mort à un suicide, mais sa famille croit qu’elle a été jetée du haut des édifices pour camoufler un décès par balle, selon le même média.

« Les médecins sont maintenant ciblés par le régime, car ils doivent soigner des blessés à domicile ou sur la rue. Et cela, parce que les blessés ont peur d’aller à l’hôpital de crainte d’être identifiés, puis arrêtés », affirme Nimâ Machouf, épidémiologiste québécoise d’origine iranienne, restée en contact avec de nombreux médecins iraniens.

La pression ne cesse d’augmenter sur les soignants, qui tentent tant bien que mal de continuer à faire leur travail, et le système médical est pris en otage, dit-elle.

« Les agents du régime fouillent dans les dossiers médicaux pour retrouver les blessés par balle, assimilés à des opposants. Ils exigent parfois des médecins qu’ils modifient la cause réelle des décès sur les certificats. Le système de santé est utilisé à des fins de répression. Ils volent aussi les corps à la morgue pour effacer les preuves de décès par balle », soutient Nimâ Machouf.

Plusieurs familles refusent pour cette raison que les corps de leurs proches décédés à la suite de brutalités soient transportés à la morgue, de crainte de ne pouvoir faire leur deuil et les enterrer dignement, dit-elle.

« Les médecins sont pris entre l’arbre et l’écorce. Le gouvernement essaie de les mettre sous pression. Les ambulances sont même utilisées pour déplacer des troupes ou arrêter des gens, plutôt que pour transporter des blessés. Le régime ne sait plus où donner de la tête pour faire taire ceux qui se rebellent », dénonce-t-elle.

Condamnés à mort

La vie de deux médecins quinquagénaires, le Dr Hamid Ghareh Hassanlou et sa femme, est aussi menacée, depuis le nom du Dr Hassanlou a été placé sur la liste des 28 personnes condamnées à la peine capitale pour rébellion depuis la mi-septembre par le régime.

Originaire de Turquie, le couple de médecins a été déclaré coupable le 5 décembre « de corruption sur Terre », après avoir assisté aux funérailles, à Karaj, d’une jeune femme tuée par balles lors d’une manifestation. Ils ont été arrêtés peu après dans leur véhicule, près d’une route où un bassidji, un membre des gardiens de la révolution islamique, a été tué.

Selon Amnesty International, le couple a été torturé jusqu’à ce que des aveux, arrachés sous le coup de la force, soient extirpés de la femme du Dr Hassanlou. Roué de coups, ce dernier a été victime d’une hémorragie interne et hospitalisé. Des photos de ces contusions, prises de son lit d’hôpital, circulent sur les réseaux sociaux. Avec six côtes fracturées, il a sorti des soins intensifs pour subir la première partie de son procès, où le droit à un avocat de son choix lui a été refusé. Même si son épouse s’est rétractée, il a été condamné à mort dans un procès collectif incluant 15 personnes, et sa femme, condamnée à 25 ans de prison.

« Ces médecins sont en danger et n’ont toujours pas accès aux soins médicaux que requiert leur état, ni même au strict droit d’être défendus par un avocat. Toutes les personnes condamnées à la peine capitale sont dans la même situation », dénonce le président de l’Association médicale mondiale.

Ces rapports de tortures et de simulacres de procès s’inscrivent dans le flot des atrocités dénoncées par de nombreuses associations de défense des droits de la personne depuis septembre. L’organisme humanitaire Human Rights Watch évalue que 469 manifestants ont été tués depuis la mort de Mahsa Amini, dont la majorité avait moins de 25 ans, et 63 étaient des enfants ou des adolescents. Selon AFP, pas moins de 18 000 personnes ont fait l’objet d’arrestations en Iran depuis la mort de Mahsa Amini.

Deux jeunes condamnés à mort ont déjà été exécutés : Mohsen Shekari, le 8 décembre, et Majidreza Rahnavard, 23 ans, pendu au sommet d’une grue le 12 décembre, tous deux pour « avoir mené une guerre contre Dieu ». Mardi, le nom d’un autre jeune, âgé de 19 ans, Ali Makan Davari, s’est ajouté à la liste des condamnés à mort.