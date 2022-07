Deux ans après la catastrophe, le Liban souffre toujours

Deux années se sont écoulées depuis la double explosion survenue au port de Beyrouth, qui a tué plus de 220 personnes, en a blessé 6500 et en a jeté à la rue 300 000. Depuis la catastrophe, la ville se relève tant bien que mal, mais le Liban reste absorbé par une crise sans précédent. Et les problèmes s’accumulent de jour en jour. Reportage.

Les silos érodés du port de Beyrouth sont encore debout. Lorsqu’on passe devant eux, on se rappelle les événements du 4 août 2020. Ce jour-là, à 18 h 07, une deuxième explosion — une autre est survenue peu avant — retentit dans un hangar où sont stockées 2750 tonnes de nitrate d’ammonium depuis 2013 sans mesures de sécurité. La déflagration souffle la capitale libanaise et résonne au-delà. Des nuages de poussière, des maisons ravagées, du sang, des morts : Beyrouth, touchée en son coeur, est défigurée.

Malgré le temps qui passe, un goût très amer reste de cet événement tragique.

Tous les quatrièmes jours du mois, les familles des victimes se réunissent près du port ou ailleurs dans la capitale, photos et chandelles à la main, afin de rendre hommage à leurs proches et demander justice. Près de la mosquée Mohammed al-Amine, on peut voir des portraits de chacune des victimes dessinés par l’artiste Brady Black.

Autant d’appels à se souvenir de ceux qui ont perdu la vie, mais aussi à ne pas oublier que la classe dirigeante n’a subi encore aucune conséquence du drame. « Quand on est sortis de la guerre en 1990, nous avons eu une loi d’amnistie. Tout était oublié et pardonné. À la même période, la politique de reconstruction était basée sur l’éradication des preuves de ce qui s’est passé. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. En tant que société, nous devons apprendre des erreurs de la guerre », soutient Ghida Frangieh, avocate membre de The Legal Agenda, une organisation non gouvernementale libanaise qui suit l’enquête sur la catastrophe, surveille les actions du Parlement et soutient les familles des victimes.

Un paysage paradoxal

L’été bat son plein lors du passage du Devoir dans la capitale du Liban à l’approche du triste anniversaire des explosions. Les touristes y affluent, la livre libanaise étant relativement stable sur le marché parallèle depuis le mois de mai. Normalisation terrifiante : elle oscille autour de 29 000 livres pour 1 $US, alors que le taux officiel est de 1507,50 livres pour 1 $US. Les plages sont bondées et les restaurants des quartiers branchés de Gemmayze et Mar Mikhaël aussi, même si l’électricité peut soudainement lâcher au beau milieu d’un toast.

La saison estivale au Liban, ce sont les familles qui reviennent pour les vacances, l’odeur du jasmin, l’eau salée de la Méditerranée, les mezzés, la shisha, les hommes qui jouent au backgammon et les grands-mères qui, de leur balcon, remontent à la corde leur panier plein de victuailles. Ce sont aussi les randonnées dans des forêts luxuriantes et les diverses traditions de son territoire. Et ce portrait reste juste malgré la situation difficile du pays.

L’un des quartiers les plus touchés par les explosions, Mar Mikhaël, s’est en partie relevé grâce aux citoyens. Des couleurs pastel se sont invitées sur les façades de quelques immeubles, alors que d’autres sont encore meurtries. De nouveaux cafés et boutiques ont ouvert leurs portes depuis la tragédie, alors que d’autres ont fermé, ne pouvant surmonter la crise. Les soirs de fin de semaine, il reste ardu de circuler dans la rue Armenia tant les trottoirs sont bondés et les voitures aux tuyaux d’échappement bruyants envahissent l’espace.

Ceux qui gagnent leur salaire en dollars frais — ou qui reçoivent de l’argent de la diaspora — peuvent échapper à la réalité le temps d’une soirée et se payer des cocktails à 150 000 livres libanaises chacun. Pour les autres, qui sont toujours payés en livres (le salaire minimum dans le secteur privé équivaut à 1 325 000 livres, soit 45 $US selon le taux actuel), le quotidien est tout autre. « Vous verrez des bulles comme ça et vous penserez que les choses vont bien : les gens sont bien habillés, les restaurants sont pleins. Mais aussitôt que vous sortez de ces bulles, c’est une tout autre histoire. Il y a un grand désespoir », se désole Niels Juel, un responsable régional de la Croix-Rouge danoise qui prête main-forte à la Croix-Rouge libanaise.

Justice suspendue

En marge de la crise socioéconomique qui s’alourdit, il y a toujours l’enquête sur les explosions de 2020. Mais l’exercice mené par le juge Tarek Bitar a été entravé à plusieurs reprises par des politiciens qui refusent de comparaître en brandissant l’immunité, et il est suspendu depuis six mois.

En mars dernier, les silos du port de Beyrouth faisaient débat. Alors que le gouvernement souhaitait leur destruction, affirmant qu’ils menaçaient de s’effondrer, le ministre de la Culture les classait quant à lui monuments historiques. L’annonce de leur destruction avait provoqué la colère, poussant The Legal Agenda à s’adresser à la justice.

« Ça semble être une façon d’effacer les preuves du crime et les témoins de l’explosion, soutient l’avocate Ghida Frangieh. Depuis 30 ans, nous n’avons tenu personne pour responsable pour la guerre, sauf de rares exceptions. Même pour l’effondrement économique dont nous sommes témoins depuis 2019. Nous devons nous efforcer de briser le cycle de l’impunité dans lequel nous sommes coincés depuis des années. »

« Que l’ombre d’un État »

Ce sujet délicat — et plusieurs autres — est mis en avant par les nouveaux députés de l’opposition qui ont gagné leurs sièges au Parlement lors des élections législatives du 15 mai dernier.

Treize députés sur 128 font maintenant contrepoids aux partis confessionnels établis depuis longtemps. Et huit femmes ont été élues, comparativement à six lors du gouvernement précédent. Est-ce suffisant pour opérer des changements durables ? Pour réformer le système de justice ? Pour venir à bout des coupures de courant ? Pour mettre fin à la crise financière qui prive les déposants de leurs économies depuis trop longtemps ? Pour gérer adéquatement la situation des réfugiés syriens ?

De l’avis de la nouvelle députée du parti Taqqadom, Najat Aoun Saliba, une scientifique spécialisée en chimie atmosphérique, il faut transformer la façon dont on gère les problèmes au Liban. « Il s’agit de créer un processus propre, inclusif et transparent que nous pouvons partager avec la population », affirme-t-elle. L’enquête sur les explosions de 2020 est d’ailleurs une priorité, affirme la politicienne rencontrée par Le Devoir : « C’est l’explosion ou le meurtre du siècle. Nous voulons tenir ceux qui sont impliqués pour responsables. »

Des propos tenus par cette dernière sur la chaîne OTV en juin, indiquant que Nabih Berri est une « école de laquelle on devrait apprendre » — Berri est le chef du Parlement depuis 1992 ; il dirige le mouvement chiite Amal et est un proche de deux ex-ministres qui ont refusé de faire face au juge Bitar —, ont toutefois soulevé les critiques.

Selon Maroun Mahfoud, membre du parti Citoyens et citoyennes dans un État (Mouwatinoun wa mouwatinat fi dawla) fondé en 2016 — et qui n’a pas obtenu de siège lors des dernières élections —, il faudrait avant tout rompre totalement avec le système en place, qu’il estime dominé par la corruption et le clientélisme. Son mouvement réclame un État laïque, démocratique et juste. « Nous n’avons pas de Parlement ni de gouvernement. Nous n’avons que l’ombre d’un État », dit-il au Devoir.

Il a obtenu son diplôme de maîtrise en 2019, puis la crise financière a débuté et ses espoirs de décrocher un emploi avec un salaire décent se sont éteints. Ensuite, il y a eu les explosions. « Je voulais donner une gifle au système pour la gifle que j’ai reçue », raconte-t-il. Puis il poursuit ainsi : « La raison exacte pour laquelle je suis avec Mouwatinoun, c’est pour ne pas perdre espoir. »

Les crises s’accentuent

Car l’horizon reste très sombre. La livre libanaise poursuit sa chute, et l’inflation se ressent partout.

L’augmentation des prix des aliments au pays préoccupe d’ailleurs la Banque mondiale. L’huile, le pain, le labneh, les couches, les produits d’hygiène féminine — bref, tous les produits de base — et les médicaments sont devenus inabordables. Le prix de l’essence s’est multiplié par 15 depuis un an : le prix de 20 litres d’essence — presque 700 000 livres — équivaut maintenant au quart d’un salaire mensuel moyen. Et l’insécurité alimentaire prend de l’ampleur. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 82 % de la population du Liban vit maintenant dans une pauvreté multidimensionnelle, selon la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale.

S’ajoutent à cela des coupures de courant quotidiennes : le réseau national Électricité du Liban ne fournit seulement qu’entre une et trois heures de courant. Pour compenser, ceux qui en ont les moyens ont recours à des génératrices au diesel, très polluantes, ou à l’énergie solaire, très chère. « L’été dernier, en août, lorsqu’il n’y avait pas d’électricité et qu’il faisait très chaud, les gens ne dormaient pas, parce qu’ils ne pouvaient pas faire fonctionner leurs ventilateurs [ou leurs climatiseurs]. Et en plus de ne pas dormir et de ne pas manger à leur faim, ils faisaient la queue pour avoir de l’essence. Les tempéraments étaient bouillonnants », raconte Niels Juel.

Dans un contexte comme celui-là, il n’est donc pas étonnant de voir de jeunes professionnels et des familles entières s’exiler en quête d’un avenir plus prometteur. Avec les conditions qui se dégradent, les salaires qui ne suivent pas le coût de la vie et l’insécurité, beaucoup de Libanais cherchent une porte de sortie.